情侶登玉山驚險卡峭壁！4警義消救援　她獲救喘氣喊：腳還在抖

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

31歲陳姓女子和32歲林姓男友12日結伴登山，不料18日迷路受困在八通關大草原往觀高舊路峭壁處，兩人卡在峭壁上進退兩難，只能打119求救。消防隊派出4警義消搭直升機救援，獲救時陳女仍驚魂未定，喘氣表示「我腳還在抖」，而男友腳踝也扭傷，消防隊順利將2傷者送到同富停機坪，後續2人表示要自行搭接駁車就醫。

▲2名登山客18日迷路受困在八通關往觀高山屋峭壁處。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣政府消防局第三大隊於18日早上7點多，接到31歲陳姓女子報案指稱，她與林姓男友於12日下午從台東縣向陽登山口入山，主要行程為南二段，預計在18日信義鄉東埔下山，不料走到八通關大草原往觀高舊路橫切時，不慎迷路受困於峭壁處，急待救援。

消防隊獲報後啟動救援機制，出勤玉山分隊2警消2義消前往救援，因地面部隊從東埔登山口至事故地點需一天路程，為爭取救援時效，申請直昇機至同富停機坪搭載救援4名人員名，於10點25分降落八通關大草原。

經搜救人員馬不停蹄地步行前往，不到半小時便找到傷者，使用繩索將傷者拖拉至步道，經檢傷發現女性山友身體虛弱，男性山友腳踝扭傷，給予初步包紮固定後，將山友攙扶到八通關停機坪，並同步申請直升機，於13時搭載2名山友及4名搜救人員順利降落同富停機坪，順利完成次救援任務。2名傷者表示不須救護車載送，後續自行搭接駁車救醫。