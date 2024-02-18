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龍崎光節《重生～龍之三部曲》作品捐市府　留龍崎虎形山公園

▲2024龍崎光節-空山祭正式落幕，在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會捐贈留下《重生～龍之三部曲》作品給台南市政府，讓民眾仍有機會欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024龍崎光節-空山祭正式落幕，在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會捐贈留下《重生～龍之三部曲》作品給台南市政府，讓民眾仍有機會欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024龍崎光節-空山祭將於18日正式落幕，為期48天的展期，總參觀人數業突破9萬人次，廣受好評，成功為地方帶來人潮，打響龍崎的知名度，在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會於展覽結束後捐贈給台南市政府，留下《重生～龍之三部曲》該件作品，讓還來不及前往虎形山觀展的民眾，仍有機會欣賞。

備受民眾喜愛的作品《重生～龍之三部曲》為藝術家盧佳君策展與設計之「立體」、「音樂」作品，是一件結合立體鋼鐵龍造型、海廢料彩繪裝飾，以及音樂裝置的多媒材藝術創作。民眾沿著光影感受作品時，會伴隨著盧佳君替關廟國小學生量身打造的「龍之三部曲」原創音樂，分別以莊嚴、空靈以及活潑的音樂風格代表了台南的傳統、惡地地形以及豐富文化，由關廟小學的直笛、中國笛與太鼓社團演奏，將台南龍崎與關廟的在地特色融入作品中，讓藝術真正進入地方，落地生根。

▲2024龍崎光節-空山祭正式落幕，在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會捐贈留下《重生～龍之三部曲》作品給台南市政府，讓民眾仍有機會欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵表示2024龍崎光節在白鷺鷥文教基金會的贊助協力下，帶領關廟國小學生以「龍崎」為發想，共同進行「平面藝術創作」、「海廢料立體創作」、「音樂演奏與錄音」課程，最後完成以「兩隻龍」為造型主體的多媒體藝術作品。

《重生～龍之三部曲》於本屆龍崎光節的展期結束後續留虎形山公園，不只彰顯出與在地人文自然產生更落地協作關係，更是藝術生根在地，共創藝術盛會的絕佳範例，感謝白鷺鷥文教基金會參與及協助推廣本市藝文活動，並以音樂及繪畫進行跨域創作，作品得以續留龍崎虎形山公園，凸顯藝術扎根龍崎、創藝延續不息之意義。龍年期間，該件作品會持續於虎形山公園的山壁上展出，歡迎日間到訪虎形山公園的遊客，除了公園內豐富的自然地景，也不妨停下腳步，細細品味在地共創的美好足跡。

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