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2024龍崎光節空山24日開展　黃偉哲邀民眾前來感受龍崎光與美之夜

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，今年策展以火為主題，邀請15組台灣在地及來自韓國、澳門的藝術家，共搭建17件作品。台南市長黃偉哲表示，今年的空山祭相較於過往更強化與民眾互動裝置，再搭配聲音和文字等元素，讓參觀者更加身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「龍崎光節空山祭」近年來頗受好評，為週知全國民眾即將開展，市府18日於龍崎區虎形山公園舉辦開展記者會，市長黃偉哲邀請民眾把握展期共襄盛舉，立委王定宇，市議員吳禹寰、陳皇宇、郭鴻儀皆出席表達對活動支持。

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，明年就是龍年，台灣燈會將在台南舉辦，再加龍崎光節優質品牌的加持，將使台南400活動更加精彩。黃偉哲強調，想看燈節的朋友，不用等到明年，今年就能先來龍崎光節走走逛逛，感受藝術家們的巧思。記者會中黃偉哲並於現場的祈福卡上寫上「龍崎光節更好」的心願，期盼2024龍崎光節越辦越精彩，讓更多國內外朋友感到驚豔。

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，龍崎光節是以龍崎地區自然與文化為主題的藝術燈節活動，旨在透過藝術的形式，展現龍崎的風土人情與歷史故事，並與當地居民和遊客互動交流。去年，龍崎光節空山祭創造10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，獲得民眾肯定，今年更獲2023iF設計獎文化展覽類獎項之殊榮，策展實力躍上國際。

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而為了讓龍崎光節的內涵和意義更多元地觸及不同族群，本屆展覽將雙語融入的理念結合觀展體驗，包含展場導覽活動、工作坊體驗及展場設計等。活動也延續前屆辦理模式，採售票形式規劃，憑票可免費搭乘活動接駁車往返會場及文衡殿。票種分為「平日票」、「假日票」、「暢遊票－無限炫風卡」。「平日票」50元，「假日票」100元，假日門票每日限額3000張發售。12月24日正式開展後，6歲以下、65歲以上長者、設籍於龍崎區民和身心障礙人士與陪同者一位，不限平、假日只要出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德區民也能出示身分證件於非國定假日之週一至週五(週二休展)免票進場看展，相關購票資訊請搜尋「口袋售票」。

另為鼓勵在地藝術家創作、持續維持活動品質並響應藝術文化推廣，市府特別為廣大空山迷推出限量珍藏票種「無限燃燒卡」(限量120張)，歡迎民眾選購。

▲第5屆「龍崎光節空山祭」將於24日正式開展至2023年2月18日，台南市長黃偉哲表示，歡迎民眾身歷其境，深刻感受光與自然所帶來的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，「2024龍崎光節－空山祭」展期自2023年12月24日至2024年2月18日，每日17:30至22:00、最後入場時間為21:00。今年活動推出開展首週二大優惠活動，分別為「開展首日限定活動」，與空山作品拍照打卡再贈精美限量刺繡酷卡，以及「開展首週購票限定禮」，凡於12月25日（一）、12月27日(三)至12月30日（六）來就送限量「開幕限定色空山祭毛巾」。

有關「2024龍崎光節空山祭」更多活動詳情請隨時關注「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。相關購票資訊請搜尋「口袋售票」（https://gdn.tw/longci）。

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