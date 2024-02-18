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專家：中國經濟脆弱處多 GDP超美可能性降低

▲▼ 人民幣及GDP 。圖／CFP）

▲美國專家分析，中國國內生產毛額（GDP）超越美國的可能性正在下降。圖／CFP）

文／中央社

曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的美國專家普拉薩說，中國經濟及社會存在很多脆弱之處，未來數年或許連4%至5%的經濟成長率都難以維持，中國國內生產毛額（GDP）超越美國的可能性正在下降。

日本經濟新聞中文網17日刊出普拉薩（Eswar Prasad）專訪，他對中美經濟成長情勢差異提出看法。 普拉薩指出，中國人民銀行降低存款準備金率的舉動反映官方對經濟成長情勢放緩和股市低迷的擔憂。

在企業和家庭感到悲觀的情況下，政策具有侷限性。政府推動經濟的措施尚未發展為廣泛改革的框架。 他說，中國存在很多脆弱之處，包括不理想的人口結構、搖搖欲墜的房地產市場、國內外投資者信心惡化以及缺乏新的成長模式。

今後數年，或許連4%至5%的經濟成長率都難以維持。 他認為，「之前有人預測中國GDP有一天會超越美國，但實現的可能性正在下降」。

▲▼股市。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸股市、房市雙重衝擊，外加其他不穩定經濟因素，牽動GDP走勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

相反地，普拉薩表示，在大多數主要國家舉步維艱之際，美國正在鞏固全球經濟火車頭的地位，美國勞動力市場非常靈活且強勁，政府的財政政策和金融體系讓中堅和中小企業能夠度過新冠疫情和高通貨膨脹等非常困難的時期。

但他也指出，全球經濟放緩的影響令人擔憂，美國的公共債務不斷增加，利息支付負擔占財政收入的比例不斷提高，這也是一個重大的隱憂。 此外，美國前總統川普目前在共和黨總統候選人提名戰聲勢領先，普拉薩表示，若川普最終參選並贏得大選，貿易保護主義將升級，地緣政治裂痕也將加深，貿易和金融的脫鉤可能加劇，不確定性和波動性將導致民間投資萎縮，並對金融市場和經濟成長產生負面影響。

他認為需關注川普若重新上台是否將採取孤立主義的行動，在主要國際機構的運作和應對氣候變遷等全球性重要課題上恐使美國發揮領導作用的能力下降。這將成為中國再次在全球、特別是在亞洲增強經濟和地緣政治影響力的契機。

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