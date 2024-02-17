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知名經濟學家稱「香港已玩完」　港議員反駁：不能只看股市！

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

▲香港立法會議員葉劉淑儀（左二）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

知名經濟學家史蒂芬羅奇（Stephen S. Roach）日前在英國《金融時報》（Financial Times）發表了一篇標題為「我沉痛地說：香港已經玩完」的文章，引起廣泛討論。對此，香港立法會議員葉劉淑儀在報章上撰文反駁，稱經濟發展不能只看股市，且香港股市低迷是因為資金不能流入，始作俑者也是美國。

葉劉淑儀認為，羅奇的言論以偏概全，香港的經濟發展不能只看股市，而且香港股市低迷的主要原因，也是受到美國升息的影響，香港有聯繫滙率，跟隨美國的利率走，這令香港貨幣變貴，影響旅遊，同時，利息高影響股市、影響投資。

▼香港近年經濟不振，股市表現尤其低迷。（圖／路透社）

▲▼香港。（圖／路透社）

葉劉淑儀指出，再加上中美關係緊張，導致美國聯邦基金決定不投資中國、不投資香港，私人基金認為中美關係變數多，不投資中國和香港，「資金不流入香港，始作俑者是美國，但羅奇的文章沒有論及。」

葉劉淑儀強調，香港的航空業、旅遊業、會展業等等，正穩步復甦，香港也正積極推進大灣區建設，未來會有新的土地，發展新的科技產業，會不斷有人才流入。

葉劉淑儀還說，羅奇2010年左右離港返美，並且已有多年沒來香港了，難免對這個缺乏最新最透徹的了解，她歡迎羅奇再度來港，與香港的政商各界會面、交流，了解香港的真實情況，以能作出全面的分析。

▲▼香港維多莉亞港跨年煙火。（圖／路透社）

史蒂芬羅奇現為耶魯大學教授，曾任職於布魯金斯研究院和美國聯準會，後來又擔任了摩根史坦利首席經濟學家和亞洲區高層。金融海嘯期間，他還擔任香港政府諮詢組織「經濟機遇委員會」的成員，長期居住在香港一段時間。

史蒂芬羅奇過去相當看好中國的經濟，是華爾街鼓吹投資中國的頭號人物，也曾因此被稱為「中國的大好友」。不過，從2021年起，史蒂芬羅奇對中國的態度就出現了轉變，更於2022年末於Project Syndicate上發表了一篇標題為「一個中國樂觀分子的輓歌」的評論。

 ▼史蒂芬羅奇（Stephen S. Roach）。（圖／翻攝耶魯大學）

▲▼經濟學家史蒂芬羅奇（Stephen S. Roach）。（圖／翻攝耶魯大學）

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