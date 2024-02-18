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蔡壁如紮根台中！這2人若選2028總統　她都不會缺席

蔡壁如獲盧秀燕邀入台中市府擔任有給職顧問，首日就搭300號公車至台中市府報到。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲蔡壁如獲盧秀燕邀入台中市府擔任有給職顧問，首日就搭300號公車至台中市府報到。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民眾黨在這次大選中囊括8席不分區立委，站穩了國會第三大黨位置，代表民眾黨角逐台中海線立委的蔡壁如與國民黨藍白合，首戰差點以7250票推倒民進黨立委蔡其昌。曾被視為柯文哲心腹的蔡壁如宣示深耕台中，並進入盧秀燕市府團隊擔任市政顧問要職，未來不論柯盧問鼎總統大位，蔡壁如的角色都不會缺席。

蔡壁如這次參選台中市海線立委，雖然最終吞下敗績，但首戰即以7千多票之差也把蔡其昌嚇出一身冷汗，然而不少選情人士察覺蔡壁如此役受到盧秀燕大力拉抬，反倒是民眾黨南下站台次數很有限。選後蔡壁如也相繼自爆未受邀參加黨內感恩餐會和團拜，後來也緩頰說：「因為我人在台中啦！」即使態度不慍不火，其中不難觀察其向柯文哲傳遞不滿訊息。

一名中部選情人士指出，藍白雖然在總統選舉合作上破局，不過藍白合在立委選舉上卻頗有斬獲，蔡壁如的案例就是在野合作的互信基礎。「蔡壁如可以為民眾黨在搖擺的中部縣市開疆闢土，更是柯文哲拓票的戰將。」

該人士分析，柯文哲這次總統選舉中拿下近370萬票，而在台中市部份柯與侯友宜幾乎勢均之敵，如果蔡壁如接下來在台中「墾荒」有成，或許可以為柯2028年總統大選再加持，而蔡壁如本身也可以扮演「刺客」到台中其他選區參選立委，對民眾黨來說有正面效益。

台中市長盧秀燕以及被點名參選下任市長的江啟臣，兩人在2024中臺灣元宵燈會互動相當微妙，頗有交棒意味。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲台中市長盧秀燕以及被點名參選下任市長的江啟臣，兩人在2024中臺灣元宵燈會互動相當微妙，頗有交棒意味。（圖／CTWANT提供）

「盧秀燕被視為藍營下屆總統大選主角，吸收白營支持者好感刻不容緩。」他說，盧秀燕積極延攬蔡壁如為市政顧問，拉攏民眾黨支持者不言可喻，雖然民眾黨與國民黨這次總統選舉中合作得很難堪，但大家都不得不承認在野勢力大團結仍是未來總統大選勝負關鍵，缺一角都很難成事，即使蔡壁如未來的角色拿捏更為敏感，不能否認的是她的橋樑功能將更為吃重。另傳聞江啟臣未來可望投入2026台中市長選舉，蔡壁如也可能轉戰台中第8選區選立委。

蔡壁如直言，現在談兩年或四年後的事都太早了，此時此刻最重要的是演好現下的角色，一直想著轉換到其他選區參選，也會讓選民留下「蔡壁如一直在不同選區競選」的印象。

柯文哲允許蔡壁如向盧秀燕靠攏，意圖在中部地區積累更多支持，蔡壁如深根台中的決心亦有助未來民眾黨布局。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲柯文哲允許蔡壁如向盧秀燕靠攏，意圖在中部地區積累更多支持，蔡壁如深根台中的決心亦有助未來民眾黨布局。（圖／CTWANT提供）

她說，擔任台中市府顧問與維持民眾黨的主體性並不衝突，市長盧秀燕交給她的任務是處理一些海線業務，屬於行政協助業務，也可能涉及地方性問題。在公務上班時間，她不涉及政黨運作，但在下班時間或假日，仍然可以參與黨的活動，就像柯文哲在台北市政府時常提到他的三個副市長來自不同政黨，顯示政黨間的合作是可能的。

蔡壁如強調，目前重心仍然是在海線地區，特別是她到台中市僅半年就獲得四成五的得票率，顯示當地鄉親對她的支持，她認為要深入了解海線地區，才能與選民共同生活在一起，坦言空降身分的她對當地還不太熟悉，雖然立法院提出的法案是全國性的，但在地方層面上，她仍然希望能夠融入海線地區。

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