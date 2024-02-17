北市議員批上海團行程保密到家　北市府：循往例當晚公布

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北燈節熱鬧開展，循例也邀請上海市設展、邀請相關人員出席。但民進黨台北市議員何孟樺17日質疑北市府，邀請上海方2月17日至20日來台參加燈節、參訪市政建設，卻把行程當國家機密在守護，拒絕提供。對此，市府回應，配合中央政策，訪團需保持低調單純並確保安全，因此該團行程將依循往例在當日晚間公布。

何孟樺表示，2024台北燈節正在舉辦中，看到大家都在議論今年的華國美學，「美不美當然很重要，但她更在乎的是，蔣萬安又偷雞摸狗幹了什麼勾當」；她指出，北市府今年又邀請了上海訪團在2月17日到20日前來台北參訪，但去了哪裡？談了什麼？市府保密到家，把上海官員來台的行程當作國家機密一樣守護，連議員索資都拒絕提供。

何孟樺說，去年2月台北市舉辦台灣燈會時，市府就有邀請上海訪團前來參訪，當時蔣萬安一樣拒絕提前公布任何行程，保密到連媒體朋友們想採訪都十分辛苦。

何孟樺說，去年她抨擊蔣萬安市府拒絕揭露上海訪團行程時，陸委會就曾建議過「北市府應依公開透明原則說明」，但北市府卻絲毫不檢討，持續充耳不聞。蔣萬安搞黑箱的能力簡直媲美他威權時代的祖輩們。

何孟樺認為，市府邀請上海訪團前來的行程、會談內容，本來就應該公開透明，所有台北市民也有權知道，「我要求北市府不應繼續黑箱惡例，儘速公佈所有資訊，蔣萬安千萬別真把自己當皇帝了」。

對此，台北市觀傳局長王秋冬表示，本次參展的友好城市，包含濟州特別自治道、日本大阪觀光局，以及上海團在內的友好城市代表皆已抵達台灣。

此外，北市府也指出，配合中央政策，訪團循例需秉持對等尊嚴、保持低調單純並確保安全，因此該團行程亦依循往例在當日晚間公布。