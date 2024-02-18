俄羅斯36城發起「紀念納瓦尼」活動　人權團體：至少400人遭逮捕

▲俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日昏迷後猝逝，但外界對其死因仍感到懷疑，而俄羅斯各地支持民眾連續2天在各城市舉行紀念活動，人權團體指出，在活動期間有超過400人遭到拘留。

▲▼俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／路透）



根據《半島電視台》報導，通報俄羅斯集會自由狀況的人權團體OVD-Info指出，俄羅斯有36個城市於16、17日舉行納瓦尼紀念活動，其中有401人在活動期間遭拘留，從大城市聖彼得堡、莫斯科，到邊境小城沃爾庫塔（Vorkuta）、別爾哥羅德（Belgorod）都有人遭到逮捕。

▲▼路透社指，這將是自2022年9月普丁發動局部動員令以來，俄羅斯政治活動中最大規模的逮捕行動。（圖／達志影像／美聯社）



路透社指出，這將是自2022年9月普丁發動局部動員令以來，俄羅斯政治活動中最大規模的逮捕行動。OVD-Info估計，聖彼得堡、莫斯科分別有74人、49人被逮，「每個警察局的在押人員可能比公布的名單還要多，我們只公布那些有可靠訊息，而可以公布的名字。」

47歲的前律師納瓦尼16日在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。納瓦尼的團隊17日被告知，他是因「猝死症」而喪命，且在當局調查完成之前，其遺體不會移交給家人。