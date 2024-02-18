俄軍攻下烏東要城！普丁歡慶重大勝利　澤倫斯基再懇求西方軍援

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭17日宣布從烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍，俄羅斯總統普丁表示，這是俄羅斯士兵取得的重大勝利。烏克蘭總統澤倫斯基則證實，這次撤退的部分原因就是武器不足，再次懇求西方盟友加大軍援。

根據《路透社》報導，烏克蘭17日從阿夫迪夫卡撤軍，這也是俄羅斯自去年5月占領巴赫姆特（Bakhmut）以來取得的重大進展。克里姆林宮發布新聞稿指出，普丁在聽取國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的報告後，向軍隊和指揮官表達祝賀，並稱這是俄羅斯士兵所取得的重大勝利。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



與此同時，美國國會推遲通過援外法案，烏克蘭正面臨嚴重的彈藥短缺，澤倫斯基坦言，這次撤退的部分原因就是武器不足，呼籲美國盡快給予援助，「這些武器是不夠的，俄羅斯有遠程武器，而我們根本不夠。」

澤倫斯基表示，他已經和美國總統拜登進行通話，希望美國國會能做出明智的決定，「我們討論了目前前線的局勢，感謝拜登總統的全力支持。」

拜登17日說，他「有信心」美國國會將延長對烏的戰爭援助，同時強調，少了美國的協助，烏克蘭恐會有更多領土遭俄羅斯併吞。