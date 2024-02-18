晚安小雞完蛋了！柬埔寨監獄「百人擠一間」塞爆　囚犯慘吃排泄物

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，判處2年。（圖／翻攝自Facebook／dap-news）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」日前因闖柬埔寨拍攝詐騙影片造假，遭當地警方火速逮捕並判刑2年。對此，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」提及了柬埔寨監獄的不堪慘狀，包括極度擁擠、缺乏乾淨飲食、設施不足、環境惡劣等狀況，直言自己開始有點同情「晚安小雞」了。

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」在臉書專頁發文表示，柬埔寨監獄是出了名的糟糕！粉專引用聯合國人權事務委員會在2021年針對柬埔寨監獄情況的報告，報告顯示柬埔寨監獄只能容納8000人，但實際關押人數卻高達3萬多人。監獄內條件極端惡劣，缺乏乾淨的水源和食物，環境不通風，缺電缺醫療，若囚犯遇到不測事件，也很少有人會調查。

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▲國際特赦組織和人權觀察呼籲，柬埔寨政府應盡速解決監獄人滿為患問題。（圖／翻攝自國際特赦組織）

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」進一步指出，獄中提供的主食只有飯和湯，且一天只供應兩餐，每餐份量非常有限，而含有蛋白質的食物需要囚犯自己去找來吃。過去曾經有柬埔寨監獄的內部影片外流，可以看到上百人擠在小小一間牢房，囚犯睡在水泥地板上，一個疊一個，環境極其惡劣。

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」也提到了澳洲知名攝影師里凱遜（James Ricketson）在2017年因拍攝柬埔寨反對黨示威影片遭判處6年的案例。粉專表示，里凱遜當時詳細介紹在柬埔寨監獄裡的狀況，他和100多人擠在同一間牢房，連翻身都無法，身上全是跳蚤，還得了肺炎，甚至有些囚犯被鍊在角落，被迫吃自己的排洩物，完全是一個人間煉獄。

▲澳洲攝影師里凱遜曾遭柬埔寨判刑6年，跟140名囚犯一起擠在小小的牢房。（圖／路透社）

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」特別強調，「重點是里凱遜可不是什麼小屁孩，他是很有名的攝影家，專門拍攝柬埔寨的困苦兒童，在當地居住了22年之久，做了非常多善事，也有很好的政經關係，都還是落得如此下場」。澳洲泱泱大國也拿柬埔寨豪無辦法，最後經由10萬人連署引發國際觀注，柬國親王才特赦里凱遜。

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」感嘆，本來覺得很好笑的事件，經過查完資料後覺得不怎麼好笑了，開始有點同情晚安小雞和阿鬧，直言「驕貴的他們怎麼受的了啊，而且還關兩年」。

根據國際特赦組織新聞稿指出，自COVID-19大流行開始以來，柬埔寨監獄出現了嚴重的過度擁擠問題。自2017年政府開展禁毒運動以來，柬埔寨監獄的囚犯人數激增78%，從2016年底的21,900人增加到2020年3月的38,990人。監獄的容量估計僅為26,593人，然而囚犯人數卻持續上升。2020年初，柬埔寨最大的監獄設施金邊一號懲教中心(CC1)的囚犯人數超過9,500人，比最大容量2,050人增加了463%。