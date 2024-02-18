晚安小雞、阿鬧造假慘了　柬埔寨部長「無法容忍」：支持嚴厲打擊

▲網紅晚安小雞、阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

網紅晚安小雞、阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年。針對這起事件，柬埔寨公共事務部部長洪瑪尼透過臉書發文表示，全力支持政府當局嚴厲打擊兩名外國人在西港省製作具有煽動性質造假影片的行動。

FRESH NEWS於18日報導，洪瑪尼稱，柬埔寨當局採取嚴厲措施打擊所有這些犯罪行為，是為了發出警告，不讓類似犯罪行為再度重演，認定製作具有煽動性質的造假影片是為了歪曲柬埔寨實際情況。

柬埔寨西港省初級法院法官15日裁定，晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元），認定兩人來到柬埔寨，目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、性侵、人體器官交易造假影片。

▲柬埔寨先前表示，兩人刑滿後才能驅逐出境。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

洪瑪尼稱，支持柬埔寨王國政府當局採取嚴厲措施打擊所有這些犯罪行為，「所有這些行為都嚴重損害了柬埔寨王國的榮譽和形象，令人無法容忍。我希望今後這種事件不要再發生。同時，我也呼籲廣大同胞、朋友們參與制止歪曲事實、煽動社會誤解的內容的傳播。」

現年41歲的洪瑪尼是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的弟弟、前總理洪森的兒子，為柬埔寨現任公共事務部部長。洪馬內已提名洪瑪尼擔任副總理，柬埔寨國會21日即將召開全體會議進行信任投票，若洪瑪尼獲得國會信任票，他將成為第11位副總理，也是柬埔寨最年輕的副總理。

▼洪瑪尼即將出任柬埔寨副總理。（圖／達志影像／美聯社）