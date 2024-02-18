　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚安小雞判2年「柬埔寨監獄內部」曝光！他揭內幕：恐難平安畢業

▲▼ 。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / Y. Panhnhavorn）

▲柬埔寨監獄內部。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / Y. Panhnhavorn）

記者施怡妏／綜合報導

直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）自導自演柬埔寨行，遭當地警方拘捕，且判刑2年，許多人關心兩人在柬埔寨的監獄生活，粉專「泰國清邁象」貼出西港省監獄內部的照片，柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，9成人有皮膚病，傳染病一大堆等等，「擔心兩位兩年後能不能走得出來」。

臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」貼出多張柬埔寨監獄的照片，看了很多報導，柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、主食是雞吃的稻殼等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專提到，在監獄裡語言不通，被欺負是一定會有的，且這麼多人擠在一起，發生口角的機會一定也很多，「要知道兩位所犯的是柬國面子問題，相信裡面肯定有許多愛國者，或是沒事愛打醬油的人，會對兩位的身體各部位器官組織有所覬覦，想到就覺得.......肥皂會很痛，還可以吹泡泡」。

▲▼ 。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / T. Tuitiengsat）

▲柬埔寨監獄內部。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / T. Tuitiengsat）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB西港省監獄）

▲西港省監獄。（圖／翻攝自FB西港省監獄

粉專也建議，台灣當局以及2人的家屬，可以籌錢定期繳交給柬國，讓2人可以去2019年才啟用的五星級監獄，「才可能讓兩位順利平安的期滿畢業」。

監獄惡劣環境曝光，網友紛紛留言調侃，「這次監獄探險是真的」、「他們2年後不敢了」、「小雞白皮嫩肉，要進去終極侮辱了」、「感覺回不來了，回來肛門也鬆了」、「這個住進去先得一堆傳染病，水土不服再拉個10天半月」、「這才是監獄該有的樣子」、「這下真的要晚安了」、「感覺很溫馨啊，他們應該很快樂」、「回來後，柬埔寨語應該很流利」、「我覺得台灣的罪犯應該都要送到這裡來」。

ET快訊
快訊／陸海警宣布　廈金海域開展「常態化」巡查
快訊／土城嚴重事故！　重機20歲騎士搶救中
普丁歡慶重大勝利！　俄軍攻下烏東要城
新店17歲少女遭5人當街擄走！　強押上車
快訊／殯葬大亨朱國榮　傳在大陸落網！
獨／台中40隻貓燒死！　飼主當街下跪道歉
費翔搭地鐵被目擊！　「讓出座位」被讚爆
經營11年！　近百萬粉專「被離職員工搶走」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年假已過花季未了　台南水道博物館玫瑰大爆發歡喜迎春

晚安小雞判2年「柬埔寨監獄內部」曝光！他揭內幕：恐難平安畢業

173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺！全場搖頭了

初九天公生！茹素祝玉帝聖誕　這尾數鈔票可旺財運

對抗開工症候群！壽山動物園推「秀出與黃色小鴨合照」免費入園

氣象粉專鬧雙胞爭議！創辦人控「遭離職員工搶走」：此生不願再見一眼

台灣領空曾是金雞母！2原因反虧損　民航局擬調漲「過路費」

初九天公生「8禁忌」一次看　5星座獲玉皇大帝加持

阿鬧道歉竟提「用流量宣傳柬埔寨」　遭批道德比晚安小雞低落

「10大傷腎食物」一吃就傷？　醫駁：健康人細胞會自我修復

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

年假已過花季未了　台南水道博物館玫瑰大爆發歡喜迎春

晚安小雞判2年「柬埔寨監獄內部」曝光！他揭內幕：恐難平安畢業

173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺！全場搖頭了

初九天公生！茹素祝玉帝聖誕　這尾數鈔票可旺財運

對抗開工症候群！壽山動物園推「秀出與黃色小鴨合照」免費入園

氣象粉專鬧雙胞爭議！創辦人控「遭離職員工搶走」：此生不願再見一眼

台灣領空曾是金雞母！2原因反虧損　民航局擬調漲「過路費」

初九天公生「8禁忌」一次看　5星座獲玉皇大帝加持

阿鬧道歉竟提「用流量宣傳柬埔寨」　遭批道德比晚安小雞低落

「10大傷腎食物」一吃就傷？　醫駁：健康人細胞會自我修復

綠委要盧秀燕到立院備詢　蔣萬安點名「高雄辣椒粉」：要不要也去？

舒治浩練瑜伽提升柔軟度　全班都女生新體驗

最後一次愛愛是2年前！　30歲女染「菜花+梅毒」嚇傻

民眾請小心！　白河警方公布測速照相取締時段及路段呼籲減速慢行

陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

北漂5年「媽媽想幫買套房」　她嘆有壓力！兩派吵翻：賭太大

快訊／土城嚴重事故！轎車「烏龜翻」躺路中　騎士頭部重創搶救中

年假已過花季未了　台南水道博物館玫瑰大爆發歡喜迎春

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

陳文茜謝恩人郭台銘！垂危病情重生「脫離5年疾病灰暗」現況曝

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

彰化彩券行一天刮出2大獎！2移工接力抱走百萬

初九天公生「8禁忌」一次看　5星座獲玉皇大帝加持

「雨水」要來了！3星座財運旺

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

自由行出國就吵架！他心累：大家都這樣？

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

更多熱門

相關新聞

阿鬧道歉竟提「流量」　遭批道德比晚安小雞低落

阿鬧道歉竟提「流量」　遭批道德比晚安小雞低落

網紅晚安小雞、阿鬧在柬埔寨直播自導自演，慘遭柬埔寨警方逮捕並被法院判刑入獄2年。不過兩人在記者會上道歉時，阿鬧卻又提及「流量」兩字，短短一句話再度激怒網友，認為阿鬧的道德低落，比晚安小雞更糟糕。

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

小雞發抖！他喊「熬過第一周是關鍵」　曝柬國監獄內幕

小雞發抖！他喊「熬過第一周是關鍵」　曝柬國監獄內幕

台灣超多8+9網紅？大票點頭嘆：台人愛這味

台灣超多8+9網紅？大票點頭嘆：台人愛這味

他喊柬埔寨監獄太恐怖　晚安小雞「恐出事」

他喊柬埔寨監獄太恐怖　晚安小雞「恐出事」

關鍵字：

晚安小雞監獄柬埔寨西港省

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

閨蜜曝林千又「私下面」：她不缺錢

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

彰化彩券行一天刮出2大獎！2移工接力抱走百萬

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面