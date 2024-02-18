晚安小雞判2年「柬埔寨監獄內部」曝光！他揭內幕：恐難平安畢業

▲柬埔寨監獄內部。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / Y. Panhnhavorn）



記者施怡妏／綜合報導

直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）自導自演柬埔寨行，遭當地警方拘捕，且判刑2年，許多人關心兩人在柬埔寨的監獄生活，粉專「泰國清邁象」貼出西港省監獄內部的照片，柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，9成人有皮膚病，傳染病一大堆等等，「擔心兩位兩年後能不能走得出來」。

臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」貼出多張柬埔寨監獄的照片，看了很多報導，柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、主食是雞吃的稻殼等等。

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粉專提到，在監獄裡語言不通，被欺負是一定會有的，且這麼多人擠在一起，發生口角的機會一定也很多，「要知道兩位所犯的是柬國面子問題，相信裡面肯定有許多愛國者，或是沒事愛打醬油的人，會對兩位的身體各部位器官組織有所覬覦，想到就覺得.......肥皂會很痛，還可以吹泡泡」。

▲柬埔寨監獄內部。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / T. Tuitiengsat）



▲西港省監獄。（圖／翻攝自FB西港省監獄）



粉專也建議，台灣當局以及2人的家屬，可以籌錢定期繳交給柬國，讓2人可以去2019年才啟用的五星級監獄，「才可能讓兩位順利平安的期滿畢業」。

監獄惡劣環境曝光，網友紛紛留言調侃，「這次監獄探險是真的」、「他們2年後不敢了」、「小雞白皮嫩肉，要進去終極侮辱了」、「感覺回不來了，回來肛門也鬆了」、「這個住進去先得一堆傳染病，水土不服再拉個10天半月」、「這才是監獄該有的樣子」、「這下真的要晚安了」、「感覺很溫馨啊，他們應該很快樂」、「回來後，柬埔寨語應該很流利」、「我覺得台灣的罪犯應該都要送到這裡來」。