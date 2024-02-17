第三航廈工程推進！桃機航站北路20日起全線通車　恢復南進北出

▲桃機航站北路全線通車。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

配合第三航廈工程持續推動，桃園機場宣布，2月20日起恢復航站北路全線通車，完成第三航廈興建階段的重要里程碑，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線。

機場公司指出，20日開通的航站北路劃設三車道，道路線型順暢，往來一航廈行車動線維持不變。

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至於第二航廈送機，桃機公司表示，送親友到第二航廈搭機的車輛，自3樓報到大廳車道離開時，依指標繞行第四停車場，循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

到第二航廈接親友的車輛，自1樓接機大廳離開時，依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

▲▼桃機第二航廈接機和送機動線。（圖／桃機）

▲▼桃機第二航廈送機和自駕路線。（圖／桃機）

此外，自行駕車者，可停在第四停車場地下室車輛依指標前往航站北路出口離場前往國道1、2、3號，並注意匯流車輛；停在第四停車場平面層車輛，需依指標接航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。

機場公司表示，2023年機場運量已明顯復甦，旅運恢復至疫情前(2019年)73%；第三航廈興建工程自2021年6月動工後亦持續大步推進，為兼顧營運與建設，並提供後續南登機廊廳工程所需基地，規劃航站北路自20日起恢復通車，完成第三航廈興建階段的重要里程碑。

桃機指出，旅客及駕駛人行經航站北路時，可看見隨著工程進度推展之第三航廈及北登機廊廳的外觀，預見未來新航廈投入營運的願景。

▼駕駛人行經航站北路全線通車可見第三航廈工程推展。（圖／桃機公司）