桃機春節擠116萬人次！快速通關4撇步　3尖峰時段提早3小時報到

▲桃園機場春節出入境預估將有116萬人次。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假明天(8日)開跑，桃園機場春節運量上看116萬人次，桃機公布3尖峰時段，第一航廈出境尖峰為5時至14時，第二航廈出境尖峰為7時至9時、22時至23時，呼籲旅客提早3小時抵達機場報到，桃機也公布快速通關4撇步，包括先脫外套皮帶、取出手機筆電、不可攜帶超過100毫升液體、先將水和飲料倒掉。

春節連假即將展開，桃園機場近日出現返鄉及出國人潮，機場公司表示，截至今天下午17時，桃園機場今(7日)已疏運超過8萬4000人次，從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。為加速旅客通關，除製作宣導圖卡，並提醒旅客多加利用大眾運輸工具，並協調增加國道客運班次，停車資訊也可透過桃園機場官網、App、航站南路剩餘停車位顯示資訊等，即時掌握停車位最新動態。

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桃園機場春節疏運即日起至2月15日共計9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，恢復至疫情前(2019年)春節日均量90%。第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，第二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，桃機公司提醒旅客可提早3小時抵達機場。

▲桃園機場春節出入境預估將有116萬人次。（圖／桃機）

為加速通關效率，機場公司也公布快速通關四撇步，節省安檢通關時間，包括到安檢線前第一，可先將水、飲料倒掉；第二，安檢前先取出手機、筆電、平板等電子設備，置於單獨的安檢籃，加速查驗作業；第三，通過安檢金屬探測門前，預先脫下外套、皮帶等金屬物品；第四，不可攜帶超過100毫升液體，安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

桃機公司表示，因應春節旅運需求，2月8至2月14日已協調客運業者增加國道客運班次，其中統聯1623往台中採機動調整加班車，春節期間核定1小時1班，尖峰時段視情況增至20～30分鐘1班；統聯1661往宜蘭2月8日到10日每日12時加開1班；國光1860往台中2月8日16時加開1班；國光1841往松山機場僅除夕2月9日班次微調，其餘日期皆與假日班次相同。

機場公司也提醒赴日旅遊的民眾，2月29日前飛往日本函館、新潟等十機場，可利用「台日機場入境事先確認」作業，有效縮短抵日後通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。