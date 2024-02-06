南台南用路安全再升級　三爺溪永寧橋改建年前通車

▲台南三爺溪永寧橋改建，投入2.2億元，2022年3月動工，順利在春節前通車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永寧橋是仁德區中正西路跨越三爺溪銜接南區的橋樑，惟長度與梁底高度不足，市府配合前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，三爺溪永寧橋改建，投入2.2億元，2022年3月動工，順利在春節前通車。

黃偉哲市長表示，感謝經濟部水利署1.7億元支持改建，加上市府自籌5000萬元，投入2.2億元解決長年溪水溢淹成災的問題，未來將為往來台南市仁德區及南區的民眾提供安全便捷的用路環境。

工務局指出，依中央三爺溪排水及西機場排水治理計畫，沿線各跨河橋梁配合一併改建，其中，工務局負責改建的文賢橋、永寧橋接續完工通車，萬代橋預計2024年12月完工。

本次改善舊永寧橋橋梁長度不足、梁底過低、通洪斷面不足等阻礙排水問題，，提升梁底高程，改善排水通洪能力。改建後的永寧橋橋長由58.76公尺增加至64公尺、橋寬12.16公尺拓寬至20公尺。另外，考量前後段道路引道、管線設施遷移的整治工程施工界面整合，也積極協調相關單位配合，以減少施工對地方民眾帶來的生活影響，整體提升行車安全及排水通洪能力。