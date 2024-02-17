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黃國昌當面問「赴陸禁團令」」法源何在？　陳建仁：會去了解狀況

▲▼行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出面接待。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出面接待。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁17日拜會立法院正副院長、朝野三黨黨團。在拜會民眾黨團時，民眾黨團總召黃國昌問及赴陸禁團令一事，直言發文交通部得到一堆新聞稿，但仍找不到法源依據，但民進黨立委卻酸黨主席柯文哲「心中沒有兩岸人民關係條例才搞不清楚」，所以他要在此拜託院長跟交通部、陸委會講一下。對此，陳建仁說，會很快去跟部會了解狀況。

黃國昌說，政府採行的很多措施，對人民權益造成很大的衝擊，立委代表人民，不管是在議堂，還是法定程序詢問行政機關，希望有一些答案的時候，能從行政機關這邊得到真實而且完全、直接的答覆，這關涉的不是只有個別立委的問政，關涉的是很多人民所關心的問題。

黃國昌表示，之所以有感而發，是因為最近赴中國組團的禁團令事件，對旅遊業者乃至人民造成很大衝擊，可以理解行政院這邊有所謂國家安全、兩岸對等的考慮，但台灣最讓人驕傲是民主自由、法治、人權，所以做很多事的時候絕對不能跟北京一樣，上面說了就算，「我們做事還是要踐行民主的程序，有法律的基礎」。

「我們只是很單純地請教，目前的執政團隊，請問禁團令的法律基礎到底是什麼，我們問了半天得不到答案。」黃國昌表示，黨團同仁發文給交通部，沒想到竟回覆一堆新聞稿，看了半天上面寫的全部都沒有法源基礎，「他說是基於防疫需要，那很奇怪，中央疫情指揮中心去年早就解散了，Covid19也已改成第四級的傳染病啊，所以禁團令的法源基礎是什麼，到目前跟院長坐在這邊，討論的同時，我們還是一頭霧水」。

黃國昌提到，柯文哲主席昨天是很客氣請教法源基礎是什麼，反而今天在媒體上看到民進黨委員出來罵柯文哲，說心中沒有兩岸人民關係條例，才會搞不清楚法源基礎是什麼。

「我個人在法學上面的鑽研是不深啦，不過兩岸人民關係條例勉強還可以看得懂。」黃國昌說，完全無法理解，民進黨說法源基礎是兩岸人民關係條例，但從頭到尾，看了三遍以後還是不知道法律基礎是什麼，「這種問題問院長，可能院長覺得說這問題對您來講太特定、太具體，那也沒有關係，是不是可以拜託院長，跟交通部講也好，跟陸委會講也好」。 「這樣子做的法源依據到底是什麼？這樣的話所有受到衝擊的人民，才有辦法循法律的程序尋求救濟。」

黃國昌說，在台灣所採行的任何措施，絕不是上面說了算，人民請教法律基礎，這麼簡單的問題，拖了半天到目前為止沒有辦法得到清楚答案，對於台灣自由民主法治的示範，絕對不是一個太正面的例子。

對此，陳建仁回應，會很快去跟陸委會、交通部了解狀況。陳總結說，要再一次謝謝民眾黨團今天的接待，希望未來政院提出相關法案，在跟各位詳細說明之後，也做一些修正指教，繼續合作，往台灣更加美好的路上一起努力。

▲▼行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出面接待。（圖／記者李毓康攝）

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