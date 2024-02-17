陳建仁、韓國瑜「院長會」氣氛好　與會者：兩人高度共識擱置政治議題

▲行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（17日）拜會立法院長韓國瑜，並閉門會談約20分鐘，與會的民進黨立院黨團幹事長吳思瑤還原，現場氣氛相當融洽，陳建仁院長帶著溫暖來的、韓國瑜也友善回應，未來希望在立法院以民生法案為優先，暫時擱置政治爭議議題，這部分兩個院長都有共識，行政立法之間也都希望朝此方向進行。

陳建仁、韓國瑜會談約20分鐘後步出會議室，陳建仁表示，未來會共同合作、努力推進福國利民的工作。韓國瑜則強調，立法院一定配合行政院，有任何福國利民法案一定全力支持。陳隨後繼續拜會行程，依序前往國民黨團、民進黨團及民眾黨團。

吳思瑤還原會談現場，她表示，因為會面時間很短，也花了一些時間敘敘舊，大家有在不同地方合作的淵源，等於老朋友敘舊，現在轉換新的工作崗位，期待建立新的合作關係，先擱置爭議性議題、進行有利於社會民生需求的法案，這有高度共識，陳建仁院長帶著溫暖而來，韓國瑜也友善回應，會談非常順利。

至於擱置爭議由誰先提出？吳思瑤回應，兩個院長都有這樣的共是跟默契，韓國瑜也說讓民生議題先行，符合陳建仁一直說的，會優先把已經有社會共識、且經濟發展需求、建設需求、民生需求的議案先拋出，這是共識，沒有說誰先提，今天的討論氛圍中，大家形塑出很好的默契，希望未來開議之後就往此方向前進。