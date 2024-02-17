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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜會民眾黨團　陳建仁：看守內閣仍會戰戰兢兢

▲▼行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁17日拜會立法院正副院長、朝野三黨黨團。在拜會民眾黨團時，陳建仁說，雖然內閣叫做看守內閣，但在未來3個月一定是戰戰兢兢全力做好福國利民相關方案，讓下一任的內閣有很好的承接。他也提到，這次選舉也創立新的開始，執政黨可以延續第9年到第12年，很多施政上，賴副總統也說會走小英相關治國路線，當然他有他的理想跟抱負願景，整個往前發展的部分會來努力。

陳建仁說，在下星期，如果經過朝野協商20日要做食安相關報告時，會對食安問題對大家做總結報告，好像提案是要8年來的食安狀況，我們會努力做相關分析跟報告。23日以後的總質詢，也會更詳細報告施政的方針跟施政成果，如果有講不清楚或不了解的地方，可以當場質詢我，需要我們說明的會說明。

陳建仁提到，今天來拜會立法正副院長以及各黨團，大家都有共識，選舉是一時的，但國家建設發展是永久的，剛剛都講，世代要和諧、政黨要和解、兩岸要和平。

陳建仁表示，他自己的理念，請上主讓我作為愛與和平的工具，在兩岸部分一直秉持健康永續的交流，希望能民主對話、和平對等方式進行，兩岸交流需要兩岸一起努力，未來也會朝這方向盡量釋出善意進行。此外，台海的和平穩定是全球各國的利益，不是只有兩岸問題，這方面也會繼續努力。

陳建仁接著說，政黨的和解相當重要，剛才拜會其他政黨以及院長副院長都談到，如果不能團結一致、政黨不能和解，共同為福國利民方案進行的話，台灣是沒有很好的未來。

陳建仁提到，雖然內閣叫做看守內閣，但在未來3個月一定是戰戰兢兢全力做好福國利民相關方案，讓下一任的內閣有很好的承接。這次1月13日的選舉也創立新的開始，執政黨可以延續第9年到第12年，很多施政上，賴副總統也說會走小英相關治國路線，當然他有他的理想跟抱負願景，整個往前發展的部分會來努力。

而針對民眾黨立委所提的意見，陳建仁表示，黃珊珊講到淨零碳排的問題，確實很努力要把台北市的地方自治條例早點通過，但當時有很多考慮到罰則的問題，怎麼樣在未來執行面繼續努力會持續發展。吳春城提到的三和的部分，陳說，本來就是政府的目標，台灣不能再因為藍綠或是政黨分裂的方式，都不適合台灣的現況。

至於食安部分，下禮拜如果大院做出決議，會來立法院報告。針對陳昭姿關心的代理孕母部分，陳建仁說，過去開過國民審議委員會，有一個很好的決議，這決議我們都很滿意，但是在立法上就是拖了一段時間，衛福部要開公聽會的部分會再了解一下。

而針對林國成提出的勞工問題，陳建仁直言確實相當重要，特別是移工部分，台灣的本地勞工可以做、願意做的事情當然會優先，但是在移工部分比如長照、建築業、3K產業，因為願意從事的國人比較少，會認真來做。關於印度部分，其實印度移工在世界各國都評價為高品質移工的來源國，但台灣有一些政治意識的部分誤會，其實不論人數或是產業別，都是台灣來決定的，也希望大家不要污名化印度勞工。

委員張啟楷提到新任NCC委員的遴選，陳建仁說，張委員的建議很好，就是要以專業為導向，而且公正方式來進行。黃委員過去對這方面很多質詢，民眾黨去年也問到很多NCC的問題，這部分會審慎考慮最佳的人選，會有更多的深入討論跟人才的選拔。

▲▼行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民眾黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出面接待。（圖／記者李毓康攝）

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