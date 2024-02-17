不只晚安小雞！台日網紅接連出包被判刑　矢板明夫曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

網紅晚安小雞在柬埔寨直播造假被逮，當地法院判處2年有期徒刑。日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，近期台灣和日本的網紅接連出事被判刑，目的大多都是為了拍出和別人不一樣的影片，賺取觀看數，「說白了，就是為了賺錢」，隨著自媒體數量增加，今後這樣的事情可能會越來越多。

▲晚安小雞衣服上的破口被認為是用剪刀剪的，而不是在遭毆打過程扯破。（圖／記者張君豪翻攝）

矢板明夫16日深夜在臉書分享對於晚安小雞事件的看法，他表示，晚安小雞和阿鬧的行為不僅欺騙了自己的觀眾，還損害到柬埔寨的國家形象、觀光生計，同時也違反台灣法律，兩人在柬埔寨服完刑期之後，回到台灣或許還要繼續接受法律制裁。

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接著，矢板明夫話鋒一轉，坦言近期台灣和日本都有網紅接連出事，在日本的事件中，一名居住於大阪的網紅前往牛肉飯連鎖店用餐，卻拿用過的筷子夾取公用的紅薑吃，因此被法院判處2年4個月，協助拍攝影片的朋友也挨罰30萬日圓。

矢板明夫直言，這些網紅的目的其實都是為了拍出和別人不一樣的影片，賺取觀看數，「說白了，就是為了賺錢」，過去在社會上一個人想要擁有影響力，必須經過長年累積知識與經驗，才會逐漸受到社會信賴，但隨著自媒體蓬勃發展，有些人可以不經過努力，靠一些偶然因素短時間爆紅，他們沒有足夠的知識或內涵，但為了持續獲得關注，就容易做出一些離譜的事情。

「隨著自媒體數量的增加，今後這種事情可能越來越多。」矢板明夫認為，現在網路上有些影片內容偏頗，例如鼓吹紙醉金迷的生活等等，可能會造成觀看者價值觀偏差，甚至誘發其他人模仿，該如何避免類似的問題發生，或許會是未來大眾需要關注的重點之一。