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晚安小雞若在台灣可能無罪　呂秋遠擬1劇本啟示

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報） 

記者葉國吏／綜合報導　

網紅晚安小雞（陳能釧）與同伴阿鬧（魯祖顯）柬埔寨自導自演遭詐團凌虐洗劫，被警方逮捕判刑2年、罰款400萬柬幣，刑滿後再驅逐出境。律師呂秋遠在臉書發文，指出如果在台灣會發生什麼狀況？提出一啟示，透露若在台灣2人最後可能無罪「請好好珍惜這個民主自由的台灣」。以下呂秋遠律師臉書全文：

晚安小雞跟阿鬧，他們在柬埔寨發生的鬧劇，最後以判刑兩年與罰金作為結束。從事發到判刑，竟然只有短短幾天，這種所謂的司法效率，著實令人瞠目結舌。不過，同樣的內容，如果在台灣拍攝，會是什麼狀況呢？

這支影片當然會火紅，接著，警方會出面澄清並無此事，但是小雞與阿鬧會出來哭訴，說這一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？網友們會說，這一切都是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步，蔡英文不用下台嗎？再來，整個事件會陷入羅生門，網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛，有人開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理，但是已經過了一星期，網路還在吵，警方的澄清沒人在意。最後，終於真相大白，確實是網路操作而已，要讓台灣的形象變爛，但是自己的點擊與營收變好。部分，注意，只有部分的社會輿論抨擊造假，另一部份的輿論則是為小雞叫屈：

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

「現在是怎樣？台灣都沒有言論自由了嗎？政府現在要戒嚴了是不是？顏色不對，就什麼都不對嗎？」

檢察官總算介入偵辦，在歷經半年後，小雞與阿鬧可能被起訴「不指定犯人誣告」罪，在過程中，他們與律師、議員、立委一起開了幾次的記者會，不斷抨擊政府限制言論自由，風向逐漸有些改變，認為這就是網友的惡作劇而已，為什麼要拿大砲打小雞？起訴後，眾人抱屈，兩人抱流量，再度賺了一波。終於等到法院開庭，他們在開庭前再度痛批政府，認為只是拍模擬劇，為什麼要大驚小怪？明明就是司法迫害。歷經兩年的審判後，終於判決確定，法院認為，兩人的行為雖不合理，但未達誣告之確信，因此無罪。兩人在立委、議員、律師的陪同下，再度出來開記者會，痛批台灣政府浪費司法資源，迫害善良百姓，就這麼結案了。

你覺得我在胡說八道嗎？不，這就是民主國家。而有人，平常就喜歡戲弄這個民主國家，但是到了柬埔寨，還以為自己就在台灣，所以才會淪落至此。如果，這則新聞真的給我們什麼啟示，就是：

「請好好珍惜這個民主自由的台灣。」

▲晚安小雞自導自演遭毆打、電擊棒凌虐。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

在許多國家，你不一定有辦法找律師，也不見得可以有司法體制保護你，當你用不尊重這個國家的方式，戲弄這個國家的人民，是會被迅速關押的。這也解釋了為什麼他們的下場，引不起台灣人的同情，因為有很多台灣網紅，為了流量，正在無情的欺負自己的國家，但是突然發現，原來柬埔寨會幫我們出氣，就覺得彷彿找到了知音，渾然忘了無罪推定、罪刑法定、程序正義等等基本法治原則。惡人要有惡人磨，是吧？

最後，其實還有人在柬埔寨無法逃脫，許多人還在默默的幫助他們想辦法，請不要拿這個議題來開玩笑。

 
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