晚安小雞被抓到判刑只花3天　律師提醒小心1事：關了出不來

記者黃翊婷／綜合報導

網紅晚安小雞在柬埔寨直播造假，被當地警方逮捕，3天之內火速被法院依煽動製造社會動亂罪判刑2年。律師劉韋廷提醒，從抓捕到判刑只花了3天，確實非常罕見，「看到3天就判刑的國家，真的去這個國家要小心點，以免被栽贓犯罪，就關起來出不來了。」

▲晚安小雞和阿鬧在柬埔寨被捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice，下同。）

晚安小雞因為直播謊稱在柬埔寨遭到襲擊、劫財，引發當地人士不滿，他和夥伴阿鬧火速遭到柬埔寨警方逮捕，接著便被當地法院依煽動製造社會動亂罪判處2年有期徒刑，並且各自罰款400萬柬幣（大約新台幣3萬元）。從晚安小雞被捕到判決結果公布，期間只花了3天時間，消息傳回台灣，掀起網友正反意見熱議，有人覺得當地法院效率高，也有人擔心查案速度太快恐有不妥。

▲柬埔寨警方查獲的道具證物。

對此，律師劉韋廷16日在臉書發文表示，一起案件從逮捕到判刑只要3天，大概全世界找不到幾個國家可以辦到，先進國家更是不可能發生，因為從法律層面來看，至少要給被告陳述意見或調查對被告有利證據的機會，陳述或調查完成之後，法官能否接受則是另外一回事。

劉韋廷接著說道，如果只要檢警單方面認為被告犯罪，法院就判決什麼罪，其實也不需要法院了，「因此，真的看到3天就判刑的國家，真的去這個國家要小心點，以免被栽贓犯罪，就關起來出不來了。」