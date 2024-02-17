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「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲為提升臺中的交通轉運機能，中市府積極推動各大轉運中心。（圖／臺中市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

臺中位居台灣西半部中心位置，原無任何轉運中心，自市長盧秀燕上任後便大力推動水湳、臺中、豐原及烏日四大轉運中心，並規劃結合鐵路、捷運、國道客運、市區客運、汽機車、計程車及自行車等運具，提供「7接7轉」的交通服務，實現交通任意門。「大臺中轉運中心」及「水湳轉運中心」目前興建進度皆已逾6成，可望於114年至115年完工；「豐原轉運中心」則已於111年順利啟用；至於「烏日轉運中心」中市府目前正積極與交通部鐵道局研商納入臺中高鐵站區，進行整體規劃中。

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲臺中為中部交通樞紐，透過轉運中心的興建，提供轉乘、接駁與停車服務，打造交通任意門。

「大臺中轉運中心」鄰近臺中火車站，地面層規劃為轉運中心，方便民眾銜接臺中火車站、捷運藍線及機場捷運線，並提供市區公車與鐵路轉乘，分流客運及公車動線，改善站前交通；地下3層則規劃為停車空間，提供高達1796席汽機車格位。截至113年2月6日止，施工進度為65.3%，地下1層梁版鋼筋等結構體施作工程，預計農曆年後完成，大臺中轉運中心最快有望於114年下半年順利完工，與市民見面。

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲大臺中轉運中心工程持續穩定進行中，現已完成地下3層及2層結構體。

「水湳轉運中心」位置緊鄰國道及74號快速道路，坐擁地利之便，為中部客運轉運樞紐之一，未來規劃與機場捷運橘線車站直接轉乘，為旅客提供無縫的接駁服務。截至今(113)年2月6日止，施工進度達65%，待完工之後，將可提供更便捷友善的轉乘空間。

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲水湳轉運中心工程進度已達65%，力拚115年完工啟用。

豐原轉運中心於111年已完工啟用，結合商業機能、大眾運輸轉運及停車服務，提供各式接駁交通工具，目前已有32條路線停靠，包含30條市區公車及2條國道客運，方便民眾南來北往，是山城地區的多功能交通樞紐。去(112)年8月，2樓健身中心開幕，讓轉運中心不只有搭車功能，更兼具休閒與運動用途，為山城拚出亮眼的經濟商機，帶來人潮與錢潮。烏日轉運中心位處三鐵共構的重要區域，也是城際運輸節點，交通局目前正積極規劃中。待四大轉運中心陸續到位後，將更進一步完善城市的轉運機能，解決中長程客運銜接問題，讓臺中市民及外縣市旅客可以便利往來，更提供優質貼心的轉乘服務及空間。

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲山城地區重要的交通樞紐「豐原轉運中心」，在臺中市政府交通局積極推動下已順利完工啟用。

（臺中市政府 廣告）

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