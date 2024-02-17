機車藏「LV面膜粉+海豚顧骨錠」　台中吸毒女講話太ㄎㄧㄤ露餡被逮

記者許權毅／台中報導

台中市一名41歲廖女上月26日騎車行經西區，紅燈迴轉被員警攔查，不料廖女講話「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」，員警直問「妳有在用嗎？」懷疑廖女有施用毒品。員警在其車上搜出6包印有LV字樣的毒咖啡包、30粒刻有海豚圖案的不明錠劑，都驗出毒品反應，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

▲台中一名41歲廖女持有不明毒品騎車上路，因闖紅燈被員警攔查後發現。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局民權所日前巡邏時，發現一名廖女在西區五權路與民族路口闖紅燈迴轉，馬上將她攔下盤查。廖女見到警方，立刻神情變得緊張，供稱「我是要去買我爸喜歡吃的鵝肉！」過程中員警發現廖女講話口齒不清、眼神恍惚，認為有異常。

▲▼廖女自稱不明物是面膜粉跟顧骨錠。（圖／記者許權毅翻攝）



員警詢問廖女「有沒有喝酒？為什麼講話『ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的』？還是妳有在用藥？有沒有帶在身上？」隨後在她機車前置物箱發現一盒不明紙盒，裡頭裝有6包LV字樣毒咖啡包及30粒散裝不明錠劑，廖女謊稱LV粉末是「面膜粉」，綠色錠劑則是「顧關節」的保養品，仍逃不過員警法眼，最終坦承是毒品。

警方將2種毒品帶回所內使用試劑檢測後，發現均呈現毒品陽性反應，全案警詢後將廖女依毒品罪移送台中地檢署送辦。