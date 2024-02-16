晚安小雞爭議多！曾闖廢棄樓「超渡小女孩」、大鬧員林黃金帝國

▲晚安小雞曾夜闖廢棄大樓亂稱「超渡女孩」，還焚燒金紙，遭警方送辦，最後獲不起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華、唐詠絮／連線報導

網紅晚安小雞直播造假在台灣及柬埔寨兩地掀起風波，但過往就有不少人質疑其直播、影片真實性，爭議作風也常遊走法律邊緣，包括在2022年曾闖台中北區一棟廢棄大樓，以「陳屍在這的小女孩」當主題探險直播，還焚燒金紙，結果被依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌送辦；同年還擅闖員林黃金帝國大樓，亂指大樓發生過命案，並涉造假拍攝遭街友追殺同樣遭法辦，只不過上述案件最後都獲不起訴處分。

晚安小雞2022年曾以「陳屍在這的小女孩..彷彿還在這棟裡面..今天好冷」為題，前往台中一棟廢棄大樓探險直播，宣稱大樓曾發生小女孩命案，且入內有聽到小孩笑聲，還當場焚燒金紙給神龕上的素描女孩，過程驚悚引發熱議。

屋主得知後氣得報警並提告，強調房子根本沒發生過命案，警方也將晚安小雞、攝影師、助手、法師等4人依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌送辦。不過，侵入住宅的部分，因屬告訴乃論之罪，經告訴人撤回告訴；另放火的部分，檢方認為，因未致生公共危害，核與構成要件未符，故為不起訴處分。

晚安小雞荒唐行為不僅如此，2022年同年也擅闖彰化員林黃金帝國大樓，向網友稱黃金帝國大樓是猛鬼大樓，直播過程中竟上演被街友持刀追殺橋段，晚安小雞嚇得衝到大樓某房間裡反鎖，竟趁著當時觀看人數正多，開始做起工商賣產品，離譜行徑遭不少網友質疑是造假，黃金帝國大樓更提出侵入住宅告訴，晚安小雞也被依違反《社會秩序維護法送辦》，但事檢方認為罪證不足，不起訴，且黃金帝國大樓也與晚安小雞和解，此事才落幕。