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年輕人買自助餐「很少夾魚？」　網點出2原因：不是不愛吃

▲自助餐。（圖／ETtoday資料照）

▲很多人愛買自助餐。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都喜歡吃自助餐，可以自由挑選自己喜歡的菜色。近日有網友買自助餐時觀察到，年輕人大多會挑排骨、雞腿，而比較少選擇魚。話題引發討論，不少網友也點出2個年輕人不買魚的可能原因，分別是價格貴、挑刺麻煩。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「全世界年輕人都不愛吃魚」為標題發文，提到他去自助餐店時，注意到「魚」大多是長輩在夾的，年輕人則多會選擇排骨或雞腿。對此他便猜測，比起價錢，更多年輕人應該是嫌挑刺麻煩才不點魚，如果大家普遍不吃魚，魚在未來會不會變得比較多？

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貼文曝光後，大票網友認為年輕人不夾魚的原因就是價格較貴，「自助餐魚跟肉比起來明明就很貴」、「是因為老人才有錢吃魚，現在海鮮很貴的」、「主要還是相較之下較貴」、「自助餐的魚給錢多的人吃的」、「價格比肉便宜一定吃爆」、「不是不愛吃，是變貴太多了」。

▲▼哪種生魚片最不受歡迎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生魚片受到不少人喜愛。（示意圖／取自Pixabay）

另也有網友認為，挑刺確實也是不點魚的其中一個原因，「自助餐的魚一般都有魚骨、魚刺要挑」、「不吃有刺的魚」、「有刺很麻煩」、「我都吃生魚片啊，誰要吃有刺的」、「貴，挑魚刺也浪費時間」、「都吃生魚片+1，就不想挑刺」。

還有些網友回應，「一堆改名鮭魚的，你說不吃魚」、「換成生魚片，不覺得年輕人會比老人不愛生魚片，還是方便程度的問題」、「鮭魚唯一能接受，刺少又好吃」、「說年輕人不吃的有沒有去過壽司店」。

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