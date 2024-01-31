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吃buffet都狂夾什麼？眾人答案「2類」夯爆

▲饗饗，饗賓餐旅。（圖／記者黃士原攝）

▲爆料公社發起討論，去buffet會狂夾什麼？（示意圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人超愛吃到飽，而且還會想著要怎麼拿才回本。爆料公社就在粉專發起討論，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？會想吃回本，還是挑自己喜歡的就好？」吸引不少網友分享自己的吃法，「先吃海鮮，隔天痛風」、「一進去就直接吃哈根達斯，二個願望一次滿足」，話題引發熱論。

爆料公社在粉專發起討論，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？會想吃回本，還是挑自己喜歡的就好？」貼文引發熱論，「各種菜式吃一輪，再針對喜歡吃的再吃一輪」、「我曾看人去只吃蝦，一盤接一盤好狂，應該吃3、40隻有」、「我都一直切烤牛排。」

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還有人列出清單，「有喜好排名：龍蝦、帝王蟹、松葉蟹、生蠔、麵包蟹、鮭魚生魚片、有蛋紅蟳、爐烤牛排、燙白蝦、螃蟹、蒸魚」、「喜歡吃起司、松露、麵包，反正越冷門的越喜歡」、「生魚片、海鮮、嫩牛肉」，看下來幾乎都瞄準海鮮、肉類狂吃

多數網友則抱持1心態，「挑自己喜愛的」、「吃自己喜歡吃的，跟平常吃不到的」、「喜歡、平常捨不得吃的」、「當然是自己喜歡的，每一口都好吃=回本」、「一定要吃喜歡的～不過通常吃一盤就飽了。」

其中，有人表示不要攝取澱粉，「不要吃飯吃麵，其他都給他吃爆」、「我只挑自己喜歡的，沒有在意吃回本的事情，但不會拿飯類和麵類。」但也有人反其道而行，「炒飯，的確它佔肚子，但吃到飽的炒飯真的外面絕對炒不出來」、「吃到飽的炒飯跟蘿蔔糕很多都很好吃！」

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