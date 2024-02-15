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4星座「最容易被戀愛詐騙」！起色心錢全沒了

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座男容易被網戀詐騙，不只被騙感情，錢也都被噴光。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

網路的使用普及，在網路找對象成為許多人談戀愛的管道之一，只不過非常多的社會新聞都報導著，不少男人因為沉迷於網路戀情，卻沒有足夠的警戒心，被某些詐騙女狼有機可趁，最後落得感情受創、痛失金錢的可憐局面，究竟哪些星座男遇上了網路戀情就容易智商大打折扣，被騙得暈頭轉向卻還是不知回頭，可說是相當好騙的大肥羊呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

第四名：雙魚男

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很愛談戀愛、很喜歡戀愛的感覺，這也讓雙魚男在網路戀情方面往往也是身經百戰，但問題是雙魚男往往不太會學得到教訓，不管是被騙過錢還是被騙過感情，雙魚男對於愛情的需求還是很高，還是很容易掉進桃色陷阱。

由於是有點走犧牲奉獻的路線，雙魚男很願意為自己所愛的人付出，加上太過容易上勾，往往只要遇上很會搞曖昧的詐騙女高手，雙魚男就容易成為受騙的高危險群，最常見的情況是一女劈腿多男，而雙魚男明知道自己是其中之一，卻還是痴心奉獻。

第三名：牡羊男

衝動路線的牡羊男往往都不會想太多，而且也是屬於很容易被勾引、很容易起色心的男人種類之一，加上由於直線性的腦袋也屬於不太會懷疑的類型，只要衝動喜歡上某個女生，那個女生說什麼，牡羊男幾乎都會聽。

很愛被女生哄、很喜歡當個大孩子，牡羊男也會很努力的去回報對方，遇上了存心欺騙的網路女蟲的話，單純的牡羊男是很容易被剝很多層皮的，一頭熱的個性讓牡羊男的投入全沒有限度，遇上詐騙，當然就是投入越多心越傷。

第二名：巨蟹男

巨蟹男本身是非常有同情心，加上他們其實天生很喜歡照顧人，通常面對眼淚攻勢都是沒法抵擋的，如果對方又是很關心巨蟹男的甜心類型，那麼巨蟹男就很容易掉進充滿了眼淚和悲情的陷阱裡頭，感情金錢兩失的狀況也就容易發生。

柔情加眼淚會讓巨蟹男深信不移，所以女生家裡有人往生又經常送醫院，巨蟹男也都願意當火山孝子大方出錢，問題是可能連對方的面都沒有見到，巨蟹男卻沒有半點懷疑，直到最後謊言被戳破的時候，巨蟹男不但是破財、連心都碎光光了。

第一名：金牛男

金牛男其實有點呆，或者該說是單純會比較貼切點，加上金牛男往往是屬於很容易受到豔情刺激的類型，通常不太會去質疑對方寄來的照片究竟是不是本人，只要是香豔火辣有事業線的照片，就容易讓金牛男一不小心就跌進陷阱裡。

這是個很願意為心愛的女生付錢的男生，他們認為金錢是最快解決問題的一個途徑，如果對方是存心欺騙，那麼單純不已的金牛男就會乖乖掏錢，也就成了社會新聞上最常看到、最容易被海削走很多血汗錢的可憐男子。

本文經授權轉自：亞提米斯

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