和台斷交「學長」！宏都拉斯萬人失業　為中國慘蒸發12.1億外匯

▲中共總書記習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

南太平洋島國諾魯15日突然宣布與我方斷交，也是自去年3月宏都拉斯與我斷交後，再一個國家選擇對台斷交，投入中國懷抱。不過，近一年來，中國承諾宏都拉斯的蝦農補貼不僅未能實現，宏國反而被要求用低於銷售價50%的價格賣蝦給中國，而宏國水產養殖協會也在不到一周前崩潰，養殖場倒閉造成萬人失業，12.1億台幣外匯蒸發，情況可說是相當不樂觀。

外交部次長田光中15日下午臨時舉行記者會表示，諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價，我方雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾方仍昧於中國利誘，罔顧我國的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，甚至配合中國操弄所謂一中原則，「政府至感痛心與遺憾，並予強烈譴責。」

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

消息一出，引發國際關注。AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）就指出，諾魯引用「聯合國2758號決議文」作為移轉外交承認的法條依據，並不符合美國的國際期待，且「中國常常在爭取外交建交的時候做出承諾，但最後常常沒有落實」。

有熟悉涉外事務人士也表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源來「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪；第二，應觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。舉例來說，去年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。

▲蝦類水產品出口是宏都拉斯重要的經濟支柱之一。（圖／達志／示意圖）

「先看看學長宏都拉斯被中共騙多慘」，民進黨的發言人卓冠廷針對宏都拉斯現況指出，去年3月宏都拉斯才寄來一張總價24億餘的報價單，要求我國提供醫院9000萬經費 、蓋水壩3.5億、國債20億，被我方拒絕後隨即和中共建交，結果才不到一年的時間，中國不僅未實現補貼宏都拉斯蝦農的承諾，反而還要求用低於銷售價50%的價格買蝦，「回過頭來，沒有我們的邦交，就沒有我國的20%關稅優惠。」

卓冠廷揭露，宏國水產養殖協會已在不到一周前崩潰，養殖場倒閉更造成至少千人失業，12.1億台幣外匯蒸發，這也讓他不禁感嘆「懲罰台灣？我看未必。台灣會跟世界交朋友，交朋友是互利互惠互相尊重，不是情勒。」