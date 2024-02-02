諾魯與台斷交後　華郵：北京目光轉向太平洋3友邦

▲在吐瓦魯大選中，友台的總理拿塔諾（Kausea Natano）意外失去議席。（圖／CFP）

中央社華盛頓1日綜合外電報導

南太平洋友邦吐瓦魯新出爐的國會將在近日開議，議員們將做出2項影響深遠的決定，其決策效應不僅會擴及整個太平洋區域，甚至會波及遠在萬里之外的華府。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，這個太平洋島國的16名國會議員首先將決定誰將領導這個僅有1萬1000人口的國家，接下來就輪到另一項關鍵議題，也就是「如何處理對中關係」。

諾魯上月與台灣斷交並轉與中國建交後，吐瓦魯成為台灣僅存的3個太平洋邦交國之一。

然而，在上週吐國大選中，友台的總理拿塔諾（Kausea Natano）意外失去議席；立場親中的財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）不但成功連任，還成為最有望角逐總理大位的人選之一。

潘恩紐告訴華郵，他對在外交上承認中國抱持開放態度。一旦吐國轉投中國懷抱，台灣在太平洋的邦交國將僅剩帛琉和馬紹爾群島，全球則剩下11個邦交國。

潘恩紐說：「就我看來，歸根究底要看哪個國家…可對實現吐瓦魯的發展優先要務和願望提供最大的支持。」

「在就轉向做出明智決定前，還需要檢討並評估整體關係。」

北京和華府在太平洋區域爭奪權力和影響力之際，中國不斷利用金錢攻勢等手段猛挖台灣的牆角。

台灣的另一個太平洋友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）表示：「中國看到了機會。」

惠恕仁說，該國將於今年11月舉行大選，他和他的國家正面臨來自北京當局的巨大壓力。

他說：「他們要傳遞的訊息是：加入我們，你們就會過得更好。」

「當國家碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、政府負債累累，走投無路時，中國說『我們會鼎力相助』，這真的很誘人。」

在台灣大選落幕的2天後，諾魯只給了台灣2小時通牒，隨即宣布與北京建立外交關係並「即刻生效」。

台灣的另2個太平洋盟邦帛琉和馬紹爾群島與美國簽有所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），轉向可能性較低。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）已表示，馬紹爾和台灣邦誼堅定，「目前」並未面臨中國施壓轉向。

不過，惠恕仁說，帛琉因與美國關係密切，反被中國盯上，「他們十分有興趣策反美國的盟國。」

惠恕仁說，在他擔任總統任內，帛琉不會變心。但他憂心若其他人當選，結果可能不同。

惠恕仁指出：「我們很清楚，我們若全部和台灣斷交，形同為中國占領台灣大開綠燈。」

「對於我們這樣的蕞爾島國，這種狀況有點可怕。」