　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

▲帛琉總統信函曝光中國利誘手段 以訂滿飯店為條件盼放棄對台邦交。（圖／翻攝自X/CleoPaskal）

▲帛琉總統信函曝「中國利誘手段」，訂滿飯店為條件換對台斷交。（圖／翻攝自X/CleoPaskal）

文／中央社

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）近日致函美國聯邦參議員的信件曝光，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。

美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defence of Democracies）研究員帕斯卡爾（Cleo Paskal）今天稍早於社群媒體X平台發文指出，惠恕仁就美方急需通過自由加盟協約（Compact of Free Association，COFA）援助款一事，致函不具名美國聯邦參議員。惠恕仁則在X平台轉貼這則發文。

帕斯卡爾表示，這封2月9日寄出的信件，描述中國向帛琉提議斷絕跟美國和台灣的邦交，其中包括「中國已經提出要在我們以旅遊業為基礎的民間部門訂滿每一個飯店房間，如果蓋越多，就會訂更多」。

信中內容還寫道：「我們的島嶼使美國能對夏威夷和亞洲之間的海域及空域進行戰略控制…其中包括中國覬覦的航道，可有效把美國基於軍事目標的邊界延伸至亞洲。」

惠恕仁在信中表示，就帛琉來說，帛琉也讓美軍取得防衛所需的土地。美軍已在帛琉部署飛彈及其監控亞洲的預警雷達。美國在這個地區並無比帛琉更親近的盟國，這就是為何一名美軍指揮官甚至稱帛琉為「美國國土一部分」的原因。這名指揮官並說，帛琉的「戰略地位空前重要」。

惠恕仁並說，只要美國國會一天不通過COFA援款，就正中到中國共產黨下懷，就會讓部分親中的帛琉人士得逞，接受中國看似有吸引力的經濟倡議，而代價就是轉變聯盟陣營，且是從犧牲台灣開始。

信中表示，中國已提議要將帛琉的觀光飯店「訂好訂滿」，如果帛琉增建觀光飯店，繼續會「訂好訂滿」。中國並且提議每年以2000萬美元的價格，營運帛琉當地占地兩英畝的「客服中心」。

惠恕仁在信末強調，COFA援助款預算獲得美國國會的通過，對於民主陣營以及自由開放的印太皆至關重要。

ET快訊
林襄退出樂天女孩　「IG首發聲」！影片感性告白
陳俊翰最後貼文「人生成就解鎖」　眾人湧入悼念
過年後9成員工想跳槽　票選「見老闆的第1句話」求加薪奪冠
486先生去年投資「獲利8位數」　超狂金額曝
蘿莉塔PO露胸辣照！網一看吐槽「不是妳」　她傻眼
周杰倫情人節「連背影都超閃」　送昆凌驚喜甜翻17萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

柬埔寨網友罵翻！晚安小雞淪「柬國公敵」上銬示眾　更多罪證曝光

紐約地鐵車頂活春宮！列車行駛中「脫褲露臀激戰」　驚人畫面曝

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

台灣旅客「傻踩北海道流冰」拍美照　海保嚇壞：落水15分鐘必死

被母親關在家裡2個月　21歲女大生憂鬱症復發：我要瘋了

定義「中國公司」成難題　華爾街投行傷腦筋

女三寶開車衝進人行地下道！　英勇男「1舉動」奇蹟0死傷

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

子瑜送情人節禮物❤　翻唱徐佳瑩《你敢不敢》

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

柬埔寨網友罵翻！晚安小雞淪「柬國公敵」上銬示眾　更多罪證曝光

紐約地鐵車頂活春宮！列車行駛中「脫褲露臀激戰」　驚人畫面曝

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

台灣旅客「傻踩北海道流冰」拍美照　海保嚇壞：落水15分鐘必死

被母親關在家裡2個月　21歲女大生憂鬱症復發：我要瘋了

定義「中國公司」成難題　華爾街投行傷腦筋

女三寶開車衝進人行地下道！　英勇男「1舉動」奇蹟0死傷

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

餵食母乳有撇步！　天然營養助寶貝增強免疫力

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

Skoda「Octavia小改款」登場！RS版馬力上漲20匹　取消1.0升3缸

林襄退出樂天女孩　8字「IG首發聲」！影片感性告白：謝謝你們

開工日台大急診一度通報滿床！湧近百人等待　醫分析春節2類病患最多

NBA活塞中鋒「揮拳揍對手」被逮捕　他曾因遭詹皇肘擊大暴走

陳俊翰最後貼文「人生成就解鎖」奮鬥40年謝幕　眾人湧入悼念

過年後有9成員工想跳槽　票選「見老闆的第1句話」求加薪奪冠

這群人停更「成員不捨哭了」！展榮曝休息期計畫：正在籌備不一樣的

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實刑滿才驅逐

日本7月發「新紙鈔」！　舊鈔這樣處理

大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

女嚴重燒傷慘死　家人送火化「突然睜眼復活」

柬埔寨罵翻！晚安小雞更多罪證曝光

搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動

超級盃酋長冠軍遊行傳槍響　1死14傷

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

更多熱門

相關新聞

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

環境部與美國太空總署(NASA)合作，進行亞洲空氣品質實驗，今也有一架隸屬美國太空總署NASA的DC-8飛機低空通過恆春，引起不少航迷注意，氣象達人彭啟明也在臉書上表示，快抬頭看上空，NASA飛機在台灣上空繞。彭啟明更指出這背後有他的恩師林能暉教授出一份力，如今來台上空，讓他直呼很感動。

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

賴當選加劇對中緊張？　俞大㵢：宣布獨立沒必要

賴當選加劇對中緊張？　俞大㵢：宣布獨立沒必要

越南地接社遭喊告　怒揭林大鈞「持續抹黑」

越南地接社遭喊告　怒揭林大鈞「持續抹黑」

關鍵字：

帛琉中國台灣邦交利誘

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面