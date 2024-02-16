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社會 社會焦點 保障人權

3天湧35萬人次！溪州公園氣墊破損　國三少女年初二摔到腳骨折

▲國三女生玩氣墊骨折。（圖／縣府提供）

▲國三女生玩氣墊骨折。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府春節期間在溪州公園盛大舉辦「花在彰化」，至今已吸引數十萬次，大年初二有一名國三女學生前往園區內氣墊城堡遊玩時，疑似氣墊破損，造成小趾骨折受傷，引發家屬不滿，認為縣府沒有重視公共安全維護。縣府表示，獲知遊客受傷後已通知廠商處理，可檢附收據將由保險公司或承攬廠商理賠。

今年花在彰化，從大年初一到十六(2月10日至2月25日)，每日上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為活動主題，與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii (吉井宏)合作，設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，光是初一到初三湧入35萬人次。

▲國三女生玩氣墊骨折。（圖／縣府提供）

大年初二有一名國三女還與家人一同前往遊玩參觀，在親子遊戲區內付費50元玩氣墊城堡溜滑梯，疑似氣墊破損，以致滑落底部時緩衝不足，造成腳趾骨折意外，引發家屬不滿，認為業者跟縣府都沒積極作為。

縣府經綠處表示，本案發生在2月11日大年初二，縣府相當重視這起意外，對受傷遊客持續表達關心，該名國三女學生，於兒童遊憩區不慎造成右腿第五小趾骨折受傷，當時廠商立即處理，現場並致贈許妹妹及家人紅包給予慰問，並表示相關醫療費用於完成所有診治後，可檢附收據將由保險公司或承攬廠商理賠。

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