10女控猥褻性侵！藉口喬駝背扯內衣襲胸　彰化狼師續押2月

▲彰化溪湖狼師染指國中女學生仍被羈押在看守所。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮一名56歲戴姓數學補教名師，去年7月間被10名女子陸續指控在國中期間長期遭到性侵、猥褻，檢方認定犯行明確已將他起訴，但戴師至今仍否認犯行，法官近日裁定，其所涉為本刑7年以上的加重強制性交罪，恐有逃亡之虞，自2月10日起延長羈押2月。

起訴書內容指出，戴師曾2003年至2016年間在某國中任教，又在自家開設數學家教班及課輔班，曾於2017年，見女學生駝背，便以矯正姿勢為藉口，伸狼手襲胸長達1分鐘，當年校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，被依妨害性自主罪判刑2年。

1名女學生當年被他染指多年，聽到戴師又重執教鞭，去年7月間前往分局報案，未料竟有10名當年未滿14歲女學生同樣受到侵害，大都藉口看胸部發育狀況、強扯拉開女學生內衣、駝背要幫矯正姿勢用口襲胸、跟女學生說坐太久屁股會變形、摩胸部消除乳房堆積、進而強制猥褻、強制性交等等。

戴羈押期間即將屆至，經法官訊問後，仍否認起訴書所載的犯行，但在偵查中10名被害女子與證人證述情節相符，並有手繪的居所現場平面圖、及補習班現場照片，足認戴涉加重強制性交罪、未滿14歲強制猥褻罪、未滿16歲性交罪嫌疑重大，經檢察官提起公訴。

法官認為，戴因涉加重強制性交罪之最輕本刑為7年有期徒刑，法定刑非輕，而有逃亡之虞，且有必要繼續羈押，應自2024年2月10日起延長羈押2月，確保日後審判或執行順利進行。