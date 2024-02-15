彰化新春團拜　王惠美許願：中捷綠線延伸快進行　

▲彰化縣政府新春團拜。（圖／彰化縣政府提供，以下同）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今(15日)上午在縣府中庭舉行新春團拜活動，包括民代、士農工商、教育文化等各界代表皆應邀出席參加，農曆年前中央有條件通過台中綠線捷運延伸彰化可行性評估，縣長王惠美表示，期望未來能透過立法院來協調，讓彰化重大建設能加快腳步進行。

▲彰化縣長王惠美發福袋。

交通部於1月31日核定台中捷運綠線烏日文心北屯延伸，總經費355.91億元，其中用地費13.59億元、自償性經費90.22億元，另非自償性經費252.10億元，其中中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。

台中捷運綠線延伸計畫後續可銜接規劃中之捷運彰化鹿港線節點；往北延伸至大坑，有助於大坑風景區觀光人潮輸運。由於可行性研究核定後，綜合規畫作業預計要2年時間，預計2025年可完工。

王惠美在致詞中先感謝春節期間為了縣內交通、治安、災防、巡守、年節活動等堅守崗位的同仁，守護鄉親過平安快樂年，並強調縣府團隊持續在交通、產業、經濟、都市計畫等面向更努力，近期中央有條件通過台中綠線捷運延伸彰化案，縣府也將更加努力，期望未來能透過立法院來協調，讓彰化縣的重大建設能夠加快進行，讓鄉親有更好的生活。