渣男4度揪11歲女童開房間！第1次就懷孕　墮胎驗DNA成鐵證

▲人夫性侵女童得逞，彰化地院判處4年8月有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名33歲男子，多年前透過網路認識1名年僅11歲就讀國小的女童，竟4次帶著她去前往摩鐵開房間，不戴套還因此懷孕，案發後男子結婚成家，家人得知女孩懷孕後，帶她去墮胎並報警提告，女孩受創後身心遲遲未能平復，彰化地院審理終結，依妨害性自主罪判處這名渣男共應執行4年8月有期徒刑。

判決書內容指出，男子有傷害、詐欺、竊盜、毒品、妨害公務、毀損、脫逃等等前科紀錄，在工廠擔任操作員，在網路認識該女孩，也知道女孩當年才國小年紀尚小，便邀女孩多次前往摩鐵開房間，直至女孩懷孕，家人得知後帶女兒墮胎並報警，而胚胎驗出他為腹中胎兒的父親，他才肯出面認錯。

法官審酌，男子為30多歲成年人，女童年僅11歲，涉世未深，正處於身心與人格發展重要階段，對於男女兩性關係懵懂，不具完全性自主判斷能力，竟為逞一己性慾，未考慮對女童身體、心理負面影響及後果，4度均未戴保險套避孕，將女童性侵得逞。

案發後男子結婚，當庭表示有和解意願，至今未得到女童及其家屬諒解，家屬更無法諒解1個30幾歲的人可以做這樣的事，請情法官從重量刑。法官依妨害性自主罪，一罪一罰，犯4罪分別處4年5月至4年不等刑期，共應執行4年8月徒刑。