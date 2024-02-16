苗栗後龍溪沙洲雜草狂燒1夜　竟是F16模型機失事釀禍...玩家落跑

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市後龍溪河濱公園模型飛機飛行場附近沙洲，昨(15)日發生一起雜草火警，並沒有造成財物損失及人員傷亡，有目擊民眾指控，是一架F16模型戰鬥機失事墜落才引起火災，對此，主管機關表示，若發生墜機意外造成財物及他人身體傷害，操作人均應負起賠償責任及相關刑責。

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▲苗栗市後龍溪河濱公園模型飛機失事墜後龍溪沙洲，引發雜草火警，燒整夜自然熄滅，沒有財物損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

目擊者表示，昨天上午有看到定翼模型機在飛行場飛行，上午10點多發生一架F16模型噴射機墜落，由於模型機掉落的地點在行水區對岸的沙洲上，必須涉溪水過河，他看見2、3個玩家有帶著滅火機前往墜機地點，但並沒看到他們有滅火動作就離開，約1個小時後就起火了，趕緊通報消防隊前來滅火。

▲▼苗栗市後龍溪河濱公園模型飛機失事墜後龍溪沙洲，引發雜草火警，燒整夜自然熄滅，沒有財物損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防分隊接獲報案到達現場發現，起火點在河床沙洲，並沒有危害性，只派人員監控，今(16)日上午發現已經自然熄滅，並沒有財物損失，針對民眾指控是模型機失事引發火警，消防隊將利用空拍機靠近勘查，來釐清起火原因。

目擊民眾把過程在臉書社團「苗栗大小事」分享，他表示，後龍溪河濱公園模型機場是開放空間，南邊有動物公園，北邊有籃球場，旁邊都是腳踏車及散步路線，有不少運動的民眾，之前也發生多次模型機摔落大草皮險傷到人的情況，表示噴射油機不適合在這種開放機場飛行。

場地主管機關苗栗縣政府勞青處處長王浩中表示，苗栗市後龍溪河濱公園是合法的模型機飛行場所，目前由「苗栗縣航空模型飛行協會」管理、維護，定翼模型噴射機在劃定的空域飛行均屬合法行為，王浩中呼籲，操作人及模型機均應具備合法證照，嚴禁模型機於住宅區飛行，並應避開運動人群，若發生墜機意外造成財物及他人身體傷害，操作人均應負起賠償責任及相關刑責。