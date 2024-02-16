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社會 社會焦點 保障人權

屏東崁頂宮廟遶境「霸佔道路放狂放煙火」惹民怨　警追查告發

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉一間宮廟16日進行廟會繞境活動，由於佔用道路，妨礙交通，網友不滿po網爆料，轄區的東港警分局表示，已對申請活動負責人開單告發，並籲請宮廟舉行類似活動，遵守相關規定，避免引來民怨。

▲崁頂鄉宮廟繞境活動 。（圖／民眾提供，下同）

▲崁頂鄉宮廟繞境活動 。（圖／民眾提供，下同）

東港警分局表示，有民眾PO網指崁頂鄉一間宮廟舉行遶境活動，有佔用道路燃放煙火情事事；經查這次廟會為崁頂鄉一間宮廟16日舉行遶境活動，事先有向警察機關申准路權。

▲崁頂鄉宮廟繞境活動 。（圖／民眾提供，下同）

▲道路放置鞭炮 。（圖／翻拍社會事新聞網）

該分局於事前邀集主辦方召開會議約制要求遵守相關交通規範，遶境活動期間，並派遣警力維持各重要路口及進廟交通秩序。

經檢視民眾PO網影片中已明顯妨礙交通，占用道路違規部分，本分局已依違反道路交通管理處罰條例第82條「處行為人或其雇主新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰」。

▲崁頂鄉宮廟繞境活動 。（圖／民眾提供，下同）

警方呼籲，對於宮廟舉辦平安遶境活動，勿妨礙行車交通安全，期望能在宗教信仰與市民生活環境品質間取得平衡，提升民眾生活環境品質。

屏東縣政府消防局表示，燃放鞭炮應遵守屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，否則依法開罰3萬元；未來也將持續向各宮廟宣導，以維護公共安全及安寧。

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