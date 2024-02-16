男逆駛進高流停車場被擋　他爆走飆保全：告我啊...這下慘了

記者許宥孺／高雄報導

一名男子昨(15日)晚間駕駛自小客車，逆向要行駛進高雄流行音樂中心停車場，保全當場攔阻卻遭駕駛飆罵，「拍好車牌告我啊」、「逆向就逆向，唸什麼唸阿你」，這段影片流出後，轄區警方表示，逆向行駛已違法，最高可處1800元罰鍰，將依據車牌號碼通知駕駛到案並予以舉發。

▲男子逆駛進高流停車場被保全攔阻 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路社群流傳一則影片，內文指出，2月15日晚上6點20分，於高雄鹽埕區公園二路、真愛路口，高流汽車逆向欲進入停車場遭保全攔阻，沒想到竟還下車嗆聲。

影片中，疑似是高流保全掌鏡，錄下一名爆走男子咆哮：「每一台你都拍逆向啊！什麼東西！」保全反問男子：「什麼事？」男子狂嗆：「我有罵你髒話嗎？告我啊！告我啊！拍好車牌告我啊！」

▲男子爆走狂嗆保全 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

接著男子上車要離去，保全則不斷問男子「什麼事？」男子又忍不住情緒，搖下車窗喊：「逆向就逆向，唸什麼唸阿你！」、「什麼東西」、「告我啊！」

轄區鹽埕分局表示，未接獲報案，不過按影片內容，該汽車駕駛人逆向行駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1款規定，處汽車駕駛人新台幣600元以上1800元以下罰鍰；另警方將根據車牌號碼通知駕駛人到案並予以掣單舉發。