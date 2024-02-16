　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男逆駛進高流停車場被擋　他爆走飆保全：告我啊...這下慘了

記者許宥孺／高雄報導

一名男子昨(15日)晚間駕駛自小客車，逆向要行駛進高雄流行音樂中心停車場，保全當場攔阻卻遭駕駛飆罵，「拍好車牌告我啊」、「逆向就逆向，唸什麼唸阿你」，這段影片流出後，轄區警方表示，逆向行駛已違法，最高可處1800元罰鍰，將依據車牌號碼通知駕駛到案並予以舉發。

▲▼男逆向行駛 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲男子逆駛進高流停車場被保全攔阻 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路社群流傳一則影片，內文指出，2月15日晚上6點20分，於高雄鹽埕區公園二路、真愛路口，高流汽車逆向欲進入停車場遭保全攔阻，沒想到竟還下車嗆聲。

影片中，疑似是高流保全掌鏡，錄下一名爆走男子咆哮：「每一台你都拍逆向啊！什麼東西！」保全反問男子：「什麼事？」男子狂嗆：「我有罵你髒話嗎？告我啊！告我啊！拍好車牌告我啊！」

▲▼男逆向行駛 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲男子爆走狂嗆保全 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

接著男子上車要離去，保全則不斷問男子「什麼事？」男子又忍不住情緒，搖下車窗喊：「逆向就逆向，唸什麼唸阿你！」、「什麼東西」、「告我啊！」

轄區鹽埕分局表示，未接獲報案，不過按影片內容，該汽車駕駛人逆向行駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1款規定，處汽車駕駛人新台幣600元以上1800元以下罰鍰；另警方將根據車牌號碼通知駕駛人到案並予以掣單舉發。

ET快訊
快訊／小改款暴力鴨Q4來台！　TOYOTA＆LEXUS新車計
父子「混合精液」注入她體內！產子不知爹是誰
邁巴赫女追撞！　丟10萬：別報警我沒駕照
獨／行政院也在催！觀光署最快今出手　裁處年代旅遊停業3個月
「納智捷n7電動休旅」搶先試駕！　差一點就完美
阿鬧在台曾直播「男女活春宮」　被逮下場曝
LIVE／晚安小雞、阿鬧關定了！各判2年罰3萬　神秘團隊起底
晚安小雞、阿鬧口卡照曝光！　神速判入獄2年
新竹19歲女遭5人虐死！　判刑定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

新北土城透天厝火警！頂樓加蓋全面燃燒　黑煙狂竄畫面曝光

毒蟲拒檢闖紅燈逃逸！抽菸扮路人仍被逮　身上還有海洛因

酒駕還加千元霸王油　駕駛被判關1.5年再罰1.5萬元

遭柬判刑2年！阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿！3度施虐「鐵棍毆打」全身瘀青致死　5女判刑定讞

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

新北土城透天厝火警！頂樓加蓋全面燃燒　黑煙狂竄畫面曝光

毒蟲拒檢闖紅燈逃逸！抽菸扮路人仍被逮　身上還有海洛因

酒駕還加千元霸王油　駕駛被判關1.5年再罰1.5萬元

遭柬判刑2年！阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿！3度施虐「鐵棍毆打」全身瘀青致死　5女判刑定讞

台鐵公司化首月營收出爐！比去年同期增4%　今年拚準點率97%

快訊／小改款暴力鴨Q4來台！TOYOTA＆LEXUS今年新車計畫曝光

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

中小學開學！　南投縣信義、南投分局同步護童上下課

黃暐瀚／六都，2026！

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

王志安再指身障者不該參與造勢晚會　障盟回擊：重點是尊重陳俊翰選擇

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

社會熱門新聞

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

撞擊瞬間曝！小貨車國道追撞緩撞車1死

即／三重深夜火警！81歲獨居嬤倒臥住處亡

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

快訊／國3西湖段車禍！貨車駕駛命危搶救中

快訊／三重深夜惡火　8旬嬤搶救不治

晚安小雞案外案！　爆賣「戴森假貨」開機冒煙燒焦

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿毆打致死　5女判刑定讞

更多熱門

相關新聞

跟著導航走！高雄貨車誤闖機車道卡涵洞

跟著導航走！高雄貨車誤闖機車道卡涵洞

高雄市仁武區今(16日)上午發生一起車禍，一名貨車駕駛疑似不熟悉路況，誤闖高速公路下機車道，又未注意限高，導致貨車卡在涵洞下動彈不得。警消獲報趕抵救援，所幸駕駛未受傷，後續協助貨車移置拖吊，並對吳男不遵守道路號誌指示開罰，最高可處1800元罰鍰。

屏東崁頂宮廟遶境佔路放煙火惹民怨　警告發

屏東崁頂宮廟遶境佔路放煙火惹民怨　警告發

陸快艇翻覆2死！金門釣友：支持海巡硬起來

陸快艇翻覆2死！金門釣友：支持海巡硬起來

撞擊瞬間曝！小貨車國道追撞緩撞車1死

撞擊瞬間曝！小貨車國道追撞緩撞車1死

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

關鍵字：

高雄鹽埕分局停車影音高雄流行音樂中心

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

Joeman「台積電再加碼還是下車」老實回答了

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面