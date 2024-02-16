貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區年初二晚間，一名女駕駛開著價值千萬的Maybach「邁巴赫」，疑未保持安全距離，追撞前方一部停等紅綠燈的Honda休旅車，造成休旅車後保桿毀損，女駕駛下車就表明自己沒有駕照，開價「10萬元」要休旅車主不要報警，2人未達成協議，警方到場依無照對女駕駛裁罰，肇責將進一步調查釐清。

▲無照李女開千萬邁巴赫追撞前車。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，年初二11日晚間6時許，李姓男子開著休旅車載妻子沿著淡水區中正東路往淡水方向行駛，在八勢路口停等紅綠燈時，突然遭後方40歲李女開著新車價上千萬元的Maybach「邁巴赫」追撞，當場後保險桿凹陷毀損。

▼無照李女下車給10萬要求別報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李女一下車就表明自己沒有駕照，只要不報警，願意直接支付「10萬元」修車費，李男認為不妥，加上自己有保車險，最後仍選擇報警。警方獲報到場依交通事故處理程序處置，並對李女無照駕駛開單裁罰。

事後李男妻子在臉書社團「細說淡水」貼文，「從事發到做完筆錄，對方一句道歉都沒有，大年初二好好的心情就被毀了」、「連最基本道歉都沒有，實在搞不懂這些有錢人的思維」。網友也留言「被邁巴赫擊落真的是解成就」、「我膚淺...........10萬我就原地和解」。

▼車主妻子怒貼文：一句道歉都沒有 。（圖／記者陳以昇翻攝）