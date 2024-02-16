　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區年初二晚間，一名女駕駛開著價值千萬的Maybach「邁巴赫」，疑未保持安全距離，追撞前方一部停等紅綠燈的Honda休旅車，造成休旅車後保桿毀損，女駕駛下車就表明自己沒有駕照，開價「10萬元」要休旅車主不要報警，2人未達成協議，警方到場依無照對女駕駛裁罰，肇責將進一步調查釐清。

▲▼無照李女開千萬邁巴赫追撞前車，下車給10萬要求別報警，事後車主妻子怒貼文：一句道歉都沒有 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無照李女開千萬邁巴赫追撞前車。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，年初二11日晚間6時許，李姓男子開著休旅車載妻子沿著淡水區中正東路往淡水方向行駛，在八勢路口停等紅綠燈時，突然遭後方40歲李女開著新車價上千萬元的Maybach「邁巴赫」追撞，當場後保險桿凹陷毀損。

▼無照李女下車給10萬要求別報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照李女開千萬邁巴赫追撞前車，下車給10萬要求別報警，事後車主妻子怒貼文：一句道歉都沒有 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李女一下車就表明自己沒有駕照，只要不報警，願意直接支付「10萬元」修車費，李男認為不妥，加上自己有保車險，最後仍選擇報警。警方獲報到場依交通事故處理程序處置，並對李女無照駕駛開單裁罰。

事後李男妻子在臉書社團「細說淡水」貼文，「從事發到做完筆錄，對方一句道歉都沒有，大年初二好好的心情就被毀了」、「連最基本道歉都沒有，實在搞不懂這些有錢人的思維」。網友也留言「被邁巴赫擊落真的是解成就」、「我膚淺...........10萬我就原地和解」。

▼車主妻子怒貼文：一句道歉都沒有 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照李女開千萬邁巴赫追撞前車，下車給10萬要求別報警，事後車主妻子怒貼文：一句道歉都沒有 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／小改款暴力鴨Q4來台！　TOYOTA＆LEXUS新車計
父子「混合精液」注入她體內！產子不知爹是誰
邁巴赫女追撞！　丟10萬：別報警我沒駕照
獨／行政院也在催！觀光署最快今出手　裁處年代旅遊停業3個月
「納智捷n7電動休旅」搶先試駕！　差一點就完美
阿鬧在台曾直播「男女活春宮」　被逮下場曝
LIVE／晚安小雞、阿鬧關定了！各判2年罰3萬　神秘團隊起底
晚安小雞、阿鬧口卡照曝光！　神速判入獄2年
新竹19歲女遭5人虐死！　判刑定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

新北土城透天厝火警！頂樓加蓋全面燃燒　黑煙狂竄畫面曝光

毒蟲拒檢闖紅燈逃逸！抽菸扮路人仍被逮　身上還有海洛因

酒駕還加千元霸王油　駕駛被判關1.5年再罰1.5萬元

遭柬判刑2年！阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿！3度施虐「鐵棍毆打」全身瘀青致死　5女判刑定讞

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

貴婦開千萬邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

新北土城透天厝火警！頂樓加蓋全面燃燒　黑煙狂竄畫面曝光

毒蟲拒檢闖紅燈逃逸！抽菸扮路人仍被逮　身上還有海洛因

酒駕還加千元霸王油　駕駛被判關1.5年再罰1.5萬元

遭柬判刑2年！阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿！3度施虐「鐵棍毆打」全身瘀青致死　5女判刑定讞

去年是「災難」！　柯爾期許洋基新賽季能健康爭冠

相隔4358天當替補！K湯甦醒暴砍35分　勇士差點連2場「翻船」

台鐵公司化首月營收出爐！比去年同期增4%　今年拚準點率97%

快訊／小改款暴力鴨Q4來台！TOYOTA＆LEXUS今年新車計畫曝光

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

中小學開學！　南投縣信義、南投分局同步護童上下課

黃暐瀚／六都，2026！

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

社會熱門新聞

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

撞擊瞬間曝！小貨車國道追撞緩撞車1死

即／三重深夜火警！81歲獨居嬤倒臥住處亡

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

快訊／國3西湖段車禍！貨車駕駛命危搶救中

快訊／三重深夜惡火　8旬嬤搶救不治

晚安小雞案外案！　爆賣「戴森假貨」開機冒煙燒焦

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

懷疑女友劈腿毆打致死　5女判刑定讞

更多熱門

相關新聞

新北土城透天厝火警　頂樓加蓋燃燒

新北土城透天厝火警　頂樓加蓋燃燒

新北市土城區中華路一處透天厝，今（16）日10點54分許發生火警，頂樓冒出黑煙，消防人員獲報後立即前往搶救，火勢熄滅後確認無人受困火場，詳細起火原因待查中。

跟著導航走！高雄貨車誤闖機車道卡涵洞

跟著導航走！高雄貨車誤闖機車道卡涵洞

男逆駛進高流停車場　還飆保全：告我啊！

男逆駛進高流停車場　還飆保全：告我啊！

屏東崁頂宮廟遶境佔路放煙火惹民怨　警告發

屏東崁頂宮廟遶境佔路放煙火惹民怨　警告發

高雄女違規穿越馬路　騎士跨線超車撞上奪命

高雄女違規穿越馬路　騎士跨線超車撞上奪命

關鍵字：

淡水邁巴赫無照車禍影音新北追撞

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

Joeman「台積電再加碼還是下車」老實回答了

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面