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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍喊開臨時會遭韓國瑜打槍　黃揚明：亂衝亂撞恐讓韓不斷當煞車皮

▲國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，韓國瑜出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團連署要求於17日召開臨時會。不料，立法院議事處今（16日）發函給各黨團表示，因時程和作業時序考量，未便召集協商召開臨時會一事，此舉也引發討論，是否形同院長韓國瑜打槍國民黨團的主張。對此，媒體人黃揚明以《憲法》點出，立院的法定會期為2月至5月，然而，只有在非法定會期時，才有開臨時會的需要。

為邀請行政院長陳建仁針對台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，國民黨立院黨團要求朝野協商於17日召開臨時會，然而，立法院議事處今（16日）發函給各黨團表示，「有關國民黨團函請立法院長召集協商乙案。經院長韓國瑜指示，因時程及作業時序考量，未便召集協商。」

與此同時，黃揚明分析，國民黨團幹部稱「臨時會」確實名實不符，《憲法》的立法院法定會期是2至5月、9至12月，非法定會期期間才有開「臨時會」的需要，這次國民黨團應該是要求「提前開議」才符合法定會期中的狀態。

不過，黃揚明指出，2月5日已由韓國瑜院長主持朝野協商，達成2月20日開議的共識，國民黨團此舉形同推翻朝野協商共識，凸顯出對國會生態的陌生以及對朝野協商的不尊重。並直言，「韓國瑜今天扮演了國民黨團衝過頭的煞車皮」。

至於，到底有無提前開議必要？黃揚明表示，提案事由有無緊急必要是考量關鍵。他舉例，2016年2月初，第九屆立法院朝野黨團已議定2月19日開議，但2月6日發生震央位於高雄美濃、規模6.6強震，導致台南市維冠大樓倒塌的事故。當天因有立委呼籲開臨時會，時任立法院秘書長林志嘉回應表示，由於立法院2月1日已完成報到，因此並無召開臨時會之需。

黃揚明說明，當時原本朝野各黨團決定於2月19日進行開議，對於是否提前開議，經詢問民進黨團總召柯建銘、國民黨團書記長林德福、親民黨團總召李鴻鈞及時代力量秘書長陳惠敏等意見，各黨團代表皆表示，目前應讓行政院專心進行搶救工作，必要時動用第二預備金救災，立法院也將全力協助相關事宜。最後並未提前開議。

此外，黃揚明還舉例，第十屆國會報到後，新冠疫情開始在全世界蔓延，因此，行政院在議定的開議日前，提出紓困特別條例及特別預算草案，時任閣揆蘇貞昌還為此拜會朝野黨團，但同樣並未提前開議，而是在開議時一併針對相關議題進行報告。

最後，黃揚明強調，國民黨身為現今國會最大黨，黨團幹部在議事攻防若持續過去8年在野時期的隨便、亂衝亂撞態度，恐怕只會不斷勞煩韓國瑜院長出面扮演煞車皮。

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