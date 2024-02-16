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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團盼朝野協商韓國瑜喊卡　洪孟楷：「不糾結臨時會」要求專案報告

▲▼國民黨團「蛋價再創新高 農業部束手無策？」記者會 賴士葆 楊瓊瓔 洪孟楷 呂玉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，然而綠營認為，立院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議；今（16日）稍早，立院議事處發通表示，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商。國民黨黨團書記長洪孟楷表示，綠營不用再去糾結所謂臨時會，現在就是要求行政部門專案報告，說明民進黨過去八年執政下，食品安全漏洞，如何加強防堵未來因應措施。

對於國民黨團要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，日前也放話臨時會若開不成，就要杯葛陳建仁首場施政報告。立法院議事處16日表示，有關國民黨團函請院長召集協商一案，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商。

對此，洪孟楷表示，一切依照法定的程序進行，國民黨仍靜候院長通知來召集朝野協商，食安問題絕對不能打折，尤其是過去八年時間，陳建仁還是要針對國人最關心的食安問題，好好地來跟國人清楚明白交代。

不過對於韓國瑜發文表示無法召集協商，洪孟楷指出，行政部門備詢來做專案報告天經地義，過去在第10屆也有很多重大議案，都要求行政部門專案報告，他們充分尊重韓國瑜朝野協商過程，最重要的是，行政部門一定要準備好，給國人清楚明白交代，專案報告的時間。

若仍無法進行朝野協商，是否有備案？洪孟楷說，現在民進黨團或有些人在見縫插針，認為國民黨會為杯葛而杯葛，請放心，其實國民黨團54位成員，每一位有專業有論述有戰力，所以如果行政部門想要故意拖延，讓議事無法進行的話，這是絕對不可能，國民黨隨時準備好直球對決，且這次絕對會在質詢台上好好要求行政部門，把每一個國人有疑義的部分，說明不清楚的部分，或國人擔心部分，要求行政官員說清楚講明白。

面對國民黨提出的臨時會遭綠營質疑違憲，洪孟楷則說，不用再去糾結所謂臨時會，現在就是要求行政部門專案報告，綠營故意帶風向來去說臨時會不臨時會，其實重點在於他們要求行政部門專案報告，名稱就是民進黨過去八年執政下，食品安全漏洞，如何加強防堵未來因應措施，各黨團應該都可以接受，食安重於一切，食安就是最高標準，沒有妥協的空間。

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黨團協商韓國瑜洪孟楷臨時會專案報告瘦肉精

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