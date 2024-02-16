傅崐萁衝「17日臨時會」被韓國瑜喊卡　綠黨團：韓院長還算有點sense

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告。今（16日）稍早，立法院議事處通知民進黨團，經院長指示，因時程和作業程序考量，未便召集協商。民進黨團今（16日）表示，新的院長才出來，國民黨團就狠狠甩他耳光，韓國瑜算有點sense，知道不要開這種玩笑，各政黨才確定開議日期又要臨時會，笑掉老百姓大牙。

國民黨立院黨團發起連署，要求立法院提前召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」，更放話臨時會若開不成，就要杯葛陳建仁首場施政報告。然而立法院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，且韓國瑜主持的朝野協商已協議20日開議，立院人士形容，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議，上午立法院議事處也回復民進黨團，通知明載，有關國民黨團函請院長協商一案，經院長指示，因時程和作業程序考量，未便召集協商。。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，常會期間不得召開臨時會，希望未來國民黨團在拋出任何議題前深思、自律、自重，好好研讀相關立法院內規跟憲法條文，才短短幾天，國民黨立院黨團違憲主張目不暇給，包含國會特偵組、調查權、針對行政官員要有任免權、總統國情報告常態化「即問即答」等等。

吳思瑤指出，國民黨下週要舉行共識營，這是好事，民進黨團樂見其成，希望國民黨團好好把立法院手冊好好研讀，把條文、憲法精神跟立院規定讀清楚，讓未來國會運作上採取更正向、合理、合法主張，這是全民期待。

民進黨團書記長莊瑞雄直言，國民黨演了幾天鬧劇，正常會期裡面突然拋出一個前所未聞的增開臨時會，這是對韓國瑜極大不尊重，大家朝野協商決定開議日期，韓國瑜做的決議8天就推翻，這讓他情何以堪？期待國會新會期展現新民意、強力監督政府，但這種鬧劇不要再來了。

莊瑞雄指出，新的院長才出來，國民黨團就狠狠甩他耳光，韓院長很含蓄的說因為時序跟作業考量未便召集。哪是什麼時間過於倉促，要協商很快，找個時間大家聊一聊，韓國瑜算有點sense，他還知道不要開這種玩笑，各政黨才確定開議日期又要臨時會，笑掉老百姓大牙。

吳思瑤表示，國民黨團正式函請院長協商，被以時程未便拒絕，傅崐萁應該去跟韓國瑜就職權行使法做一些討論，民進黨團尊重，畢竟召開朝野協商是他的權限，國民黨團一直拋出違憲議題，應該適可而止，今天韓國瑜給國民黨團一個軟釘子、打回票，回到朝野協商決議，如期開議、如質監督，回到正辦，全民都在看。

