桃園就服處協助市民轉職　4場徵才邀81廠商釋出3100職缺

▲桃園就服處在中壢區舉辦徵才活動。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職或轉職，將於農曆春節前後在全市陸續辦理四場徵才活動，提供桃市待業轉職市民朋友、社會新鮮人優質工作機會選擇。其中四場徵才活動邀請81家廠商參與，共計釋出3100個以上工作職缺，其中最高薪資高達10萬元，此外，經桃市就服據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

桃園市就服處指出，農曆春節前後聯合徵才共計四場，預計釋出3100個以上職缺，共有81家廠商共襄盛舉，包括長家國際食品、築間餐飲、大江、景碩科技、義美、橘炎胡同、逢興生物、緯虹精密、樺成機電、人杰老四川、江申、台灣控制閥、協欣金屬、研暘能源、關西老爺、本源興、全家、莫凡彼餐飲、堯米、復盛應用科技、揚秦國際企業、福容大飯店、南亞塑膠工業、佳瑪、小林髮廊、弘達流通、永光化學大同、當代牙醫、金陽長照、萬洲化學等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、品檢人員、研發助理、勞安/環安衛管理師、職業安全衛生管理員、餐飲業內外場正職兼職人員、客服、居服員、成本會計、牙醫助理、行銷展售人員、儲備幹部/店長、門市服務人員、保全、包裝作業員、機台操作員、倉管、清潔人員等多元職缺，其中本源興機構設計徵求工程師，其薪資最高可達10萬元。

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▲桃園就服處在桃園區舉辦徵才活動。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

四場次徵才活動資訊如下：

一，2月7日長榮空廚蘆竹廠（蘆竹區長興路四段63號）上午10時至12時，長家國際食品單一徵才，提供200個職缺。

二，2月17日陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號）上午9時至下午1時止，31家廠商，提供1,500個職缺。

三，2月20日頭洲市民活動中心（新屋區福洲一街40號2樓）下午1時起至-3時30分，21家廠商，提供600個職缺。

四，2月21日中壢就業中心（中壢區新興路182號）上午9時至下午1時止，28家廠商，提供800個職缺。

▲桃園就服處在龜山區舉辦徵才活動。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市就服處為協助求職民眾順利就業將於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢登記，歡迎有意尋職市民朋友把握應徵機會，就服處今年首推「友善家庭就業促進計畫」，協助因家庭照顧致退離職場民眾重返職場，經桃市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。活動詳情可洽桃園就業中心（03）333-3005、中壢就業中心（03）468-1106、桃園市政府就業職訓服務處（03）338-6165，或至桃園市工作職缺地圖，網址：https://jobmap.tycg.gov.tw/查詢。