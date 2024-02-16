嫌電影院座位太擠！夫妻撂人「狂揍前排觀眾」　2學生遭扇耳光

▲現場畫面 。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少民眾會趁春節假期去看電影，但大陸江西一對夫妻嫌電影院座位太擠，要求前排2名學生調整座位，雙方發生爭執後，這對夫婦竟打電話撂人毆打對方，態度十分囂張。

據《長江日報》報導，江西贛州一家電影院12日發生一起吵架打人事件。一對夫妻因座位太擠，要求前排為其調整座位，可電影院的座位是固定的無法調節，該人妻對前排的學生一直進行語言攻擊，最後雙方發生爭執，夫妻倆竟然電話撂人毆打對方。

報導指出，後排的夫妻在得知前排座椅無法調整後，一直語言攻擊前面的這兩個年輕人，而且用腳踹前排座位，兩個年輕人被說得忍無可忍，站起來反駁。為了不影響其他人觀影，他們被工作人員帶到電影院外調解矛盾，2個年輕人聯繫了自己的家長，電影院也選擇報警。

▲紅衣人扇了涉事學生一巴掌。（圖／長江日報）

在等待期間，後排夫妻依然喋喋不休，還用手指著對方，雙方又爆發了更激烈的爭執，爾後來了一伙人，其中有一個穿紅衣服的男子直接對前排學生扇耳光，還毆打了對方，打完人直接離開。兩個學生的家長和警方隨後來到影院現場。

當地警方發布通報稱，2024年2月12日晚間8時50分許，肖某平等人在石城縣影院與溫某彬等人因糾紛發生肢體衝突，溫某彬等人事發後逃離現場；目前，2名嫌疑人已歸案，案情正在進一步調查中。