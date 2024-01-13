萬達電影：電影院經營壓力大　取消部分興建項目

▲萬達影城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

萬達電影近日表示，電影產業近年受到外部環境較大影響，單銀幕產出下滑，戲院經營壓力較大，公司經審慎評估取消了部分原計劃建設的影院項目，未來也將持續加強成本管控，有效降低新建影廳建設成本。

萬達電影12日晚間揭露終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告。依照萬達電影的計劃，募集的資金擬用於新建影院花費約2.02億元，補充公司流動資金及償還借款約8.68億元。其中「新建影院項目」計劃在2020年至2022年興建162家影院，擬投資募集資金約2.02億元。

萬達電影在公告中表示，近年來電影業受到外部環境較大影響，單銀幕產出下滑，戲院經營壓力較大，為因應市場變化和不確定性，降低投資規模和資本支出，提高公司整體盈利能力，2021年以來公司對影院建設發展計劃進行了調整，優化重資產影院建設標準，篩選更優質的項目保障投資效益，放緩重資產劇院擴張速度的同時加速推動輕資產劇院轉型。

萬達電影指出，公司經過審慎評估取消了部分原計劃建設的影院項目，同時透過商談將部分項目轉為輕資產模式運營，在保證公司直營影院盈利水平的情況下穩步提高公司市場份額， 因此公司募投案中的部分戲院項目未能實施。

萬達電影還說，公司將持續加強成本管控，有效降低新建影廳建設成本，預計募資計畫全部實施完畢後將剩餘部分募集資金。

根據公告，截至2023年12月31日，「新建影院項目」已投資建設影院96家，取消或轉為輕資產模式14家，累計投入募集資金10.26億元，剩餘募集資金約3.73億元；「2022-2023年影院建設項目」已投資興建影院24家，取消或轉為輕資產模式26家，累計投入募集資金2.22億元，剩餘募集資金約4.16億元。

萬達電影還說，為提高資金使用效率，公司擬終止以上募資項目，並將剩餘募集資金及利息永久補充流動資金。未來公司將根據市場變化情況， 以自有資金投資興建戲院。