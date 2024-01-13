　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

萬達電影：電影院經營壓力大　取消部分興建項目

▲▼萬達影城,萬達電影,萬達影院。（圖／CFP）

▲萬達影城。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

萬達電影近日表示，電影產業近年受到外部環境較大影響，單銀幕產出下滑，戲院經營壓力較大，公司經審慎評估取消了部分原計劃建設的影院項目，未來也將持續加強成本管控，有效降低新建影廳建設成本。

萬達電影12日晚間揭露終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告。依照萬達電影的計劃，募集的資金擬用於新建影院花費約2.02億元，補充公司流動資金及償還借款約8.68億元。其中「新建影院項目」計劃在2020年至2022年興建162家影院，擬投資募集資金約2.02億元。

萬達電影在公告中表示，近年來電影業受到外部環境較大影響，單銀幕產出下滑，戲院經營壓力較大，為因應市場變化和不確定性，降低投資規模和資本支出，提高公司整體盈利能力，2021年以來公司對影院建設發展計劃進行了調整，優化重資產影院建設標準，篩選更優質的項目保障投資效益，放緩重資產劇院擴張速度的同時加速推動輕資產劇院轉型。

▲大陸2021端午檔期電影上映數量暴增，在缺乏大片帶頭下，片房表現不佳。（圖／CFP）

萬達電影指出，公司經過審慎評估取消了部分原計劃建設的影院項目，同時透過商談將部分項目轉為輕資產模式運營，在保證公司直營影院盈利水平的情況下穩步提高公司市場份額， 因此公司募投案中的部分戲院項目未能實施。

萬達電影還說，公司將持續加強成本管控，有效降低新建影廳建設成本，預計募資計畫全部實施完畢後將剩餘部分募集資金。

根據公告，截至2023年12月31日，「新建影院項目」已投資建設影院96家，取消或轉為輕資產模式14家，累計投入募集資金10.26億元，剩餘募集資金約3.73億元；「2022-2023年影院建設項目」已投資興建影院24家，取消或轉為輕資產模式26家，累計投入募集資金2.22億元，剩餘募集資金約4.16億元。

萬達電影還說，為提高資金使用效率，公司擬終止以上募資項目，並將剩餘募集資金及利息永久補充流動資金。未來公司將根據市場變化情況， 以自有資金投資興建戲院。

ET快訊
立委候選人大鬧投票所！　遭警強制拖離
這票太重要！3車撞爛　他做完筆錄趕緊去投票
張宏陸臉書曬「1動作」GG了！　粉專急刪照片：小編誤植
大鬧投票所！　新北男遭2警壓制在地
台中天氣晴　中午投票率達46.3%
快訊／中午前全台43件違規！　投票所爆25起吵架
最後一波返台高峰！　台商擠爆小三通「等候補票」
快訊／初次投票搞烏龍！　她撕下支持對象投票匭
北市抓到4件違規！　26歲男打電話給媽媽慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

葛來儀：劉建超訪美會布林肯　可能接任中國外長

睡一半大火急逃生！勇父「緊抱7歲女兒」6F重摔花圃…1死1重傷

萬達電影：電影院經營壓力大　取消部分興建項目

廈金最後一波返台高峰！　台商等「小三通候補票」趕回台投票

深圳山姆PK好市多　港人最愛「十大熱門商品」售價大比拼

劉建超與布林肯會面　就「有關問題」闡述立場

已婚女會計「偷流產2次」染HPV…遭老公揪出官員小王！2人下場曝

直擊深圳Costco！Hermes包10分鐘內完售　79萬凱莉包開店就被取走

拳館美女老闆「一招鎖喉」制伏偷拍狼　色狼哀求：姐姐給我留點面子

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

侯康選前之夜_趙少康

柯文哲凱道選前之夜造勢　館長、愛莉莎莎現身相挺

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

葛來儀：劉建超訪美會布林肯　可能接任中國外長

睡一半大火急逃生！勇父「緊抱7歲女兒」6F重摔花圃…1死1重傷

萬達電影：電影院經營壓力大　取消部分興建項目

廈金最後一波返台高峰！　台商等「小三通候補票」趕回台投票

深圳山姆PK好市多　港人最愛「十大熱門商品」售價大比拼

劉建超與布林肯會面　就「有關問題」闡述立場

已婚女會計「偷流產2次」染HPV…遭老公揪出官員小王！2人下場曝

直擊深圳Costco！Hermes包10分鐘內完售　79萬凱莉包開店就被取走

拳館美女老闆「一招鎖喉」制伏偷拍狼　色狼哀求：姐姐給我留點面子

南二都2筆年度最貴土地出列　業界估未來房價至少5字頭

關注台灣大選、感謝捐款賑災！　日華懇會長古屋圭司今訪台

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

高帥男星遭封殺！演胡歌新劇「神秘A先生」曬照暴雷…帳號被消失

台中7起違規！5件用手機、1人撕毀政黨票　中六選區有人發傳單

立委台北第7選區藍綠雙姝激戰　徐巧芯、許淑華「穿白色」展現好默契

粉絲哭哭「小卡要給妳簽名ㅠㅠ」　韓韶禧自首當小偷：我偷走了～

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大陸熱門新聞

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

馬雲現身法國巴黎　LV老闆三公子同行

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

廈金最後一波返台高峰！

天氣太冷！這公司狠放「49天有薪年假」

河南省煤礦噴天然氣釀災　至少8人死亡

拳館美女老闆「一招鎖喉」制伏偷拍狼 色狼哀求：姐姐給我留點面子

直擊深圳Costco！Hermes包10分鐘內完售 79萬凱莉包開店就被取走

男網友約開房！傻妹赴約後失身：我還沒談過戀愛

已婚女會計偷流產2次染HPV…遭老公揪出官員小王

她感冒硬扛10多天！醫照X光驚：2個肺全白了

中國介入斡旋！緬甸各方勢力休戰 停火協議在昆明達成

男子離婚7個月後！才發現前妻婚內出軌

更多熱門

相關新聞

錢包遺失65年後尋獲　女兒：媽媽回來了

錢包遺失65年後尋獲　女兒：媽媽回來了

最棒聖誕禮物！美國亞特蘭大歷史最悠久的電影院廣場劇院（Plaza Theatre）先前重新裝修時，發現1個有65年歷史的錢包遺落在牆後，劇院老闆經過一番尋人後，雖無法真正物歸原主，但仍將宛如時間膠囊的錢包還給失主的女兒。

萬達電影易主！王健林年內四次甩賣

萬達電影易主！王健林年內四次甩賣

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源大戲院確定月底熄燈

經營38年！豐源大戲院確定月底熄燈

豐原38年影城月底熄燈　在地嘆：看電影只剩1間

豐原38年影城月底熄燈　在地嘆：看電影只剩1間

關鍵字：

萬達電影電影院影業戲院

讀者迴響

熱門新聞

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

大蛇丸「被粉絲認出求合照」一拍3小時！　多繳停車費

女醫偷吃年收上億老董　董娘見1物氣炸

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面