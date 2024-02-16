曝朱學恒當面手抖打協議！事後卻交修改版切結書　陳布朗怒了：無恥





▲陳布朗庭外受訪，痛批朱學恒「無恥」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

名嘴朱學恒被台北市議員鍾沛君指控，2022年在一場聚餐中，趁隙2次強吻，朱學恒事後被依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院今(16日)再度開庭，並傳喚鍾的丈夫陳布朗出庭作證，而稍早記者在陳布朗於庭外等候時，上前詢問他對於朱學恒一再否認的看法，他停頓許久後脫口「狗屁倒灶」，甚至痛批朱學恒「無恥」，可見對於妻子的遭遇也感到相當不平。

針對朱學恒涉嫌猥褻一案，北院今早再度開庭，並傳喚鍾沛君的丈夫陳布朗出庭作證，而鍾沛君一早就在臉書上堅定表示，「這次，我們一家三口，並肩作戰。」隨後夫妻兩人便手牽手一同現身法院。

稍早，記者趁著陳布朗於庭外等候時，上前詢問其對朱學恒一再否認的看法，他停頓了一會後脫口「狗屁倒灶」，之後更氣得痛批朱學恒「無恥」。

陳布朗接著透露，他在事發後曾約朱學恒在律師事務所當面談，當時只有一名律師在旁見證，鍾沛君不再現場，朱學恒則沒帶律師陪同，而他本來期待「man to man誠實面對」，但朱學恒並不打算如此，「全程正襟危坐，就像走個過場」，用手機打協議書時，他注意到朱學恒的手一直在抖，然而隔天他收到朱學恒提供的手寫協議書時，朱學恒竟將關鍵的一兩句話修改，讓他感到相當錯愕。

此外，資深媒體人樊啓明今也被以證人身分傳喚出庭，他則透露，起初鍾沛君並不想提告，因顧慮到朱學恒有流量，怕因此讓自己陷於不利，因此僅要求朱學恒寫協議認錯，並保證遠離她，但沒想到朱學恒事後上節目卻多次在她身邊大談metoo話題，她因此被惹怒，才決定揭發此案。