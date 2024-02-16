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73歲男DIY入珠「鈕扣電池塞GG」！陰莖燒傷壞死　只能切除

▲▼73歲男DIY入珠「塞鈕扣電池」！陰莖壞死。（圖／Urology Case Reports）

▲老翁在下體塞入3顆鈕扣電池，導致陰莖燒傷被迫切除部分組織。（圖／Urology Case Reports）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名老翁因為患有勃起功能障礙，自作聰明拿鈕扣電池「入珠」，將3顆寬1.3公分的電池塞入陰莖內。然而由於電池卡在體內時釋放出腐蝕性液體，導致老翁的陰莖大規模燒傷，等到他因為無法排尿就醫時，陰莖內部已經嚴重壞死，因此醫師最終只能將部分尿道切除，並且勸他放棄陰莖全面重建手術。

根據《每日郵報》報導，醫學期刊《泌尿科病例報告》揭露了這起令人震驚的案例，澳洲墨爾本一名73歲男子因為陰莖疼痛且無法正常排尿，前往西方健康足斯克雷醫院就醫。他對醫護人員坦承，自己為了追求刺激，因此將3顆鈕扣電池塞進尿道中。

男子表示，為了「自我滿足」，自己先前曾多次將各種物品塞進尿道，取出時也沒有困難，然而這次卻在24小時內下體疼痛，因此才會尋求醫療協助。醫師得知後，嘗試使用醫療鉗等工具取出塞在尿道內的3顆電池，但老翁卻因太過疼痛，無法忍受，因此醫療團隊只能被迫放棄。最終在全身麻醉的情況下，成功使用醫療鉗取出電池。

醫生指出，老翁塞入尿道內的鈕扣電池寬約1.3公分，當時他們試圖用醫療鉗取出電池，但一度讓電池卡在尿道更深處。當鈕扣電池卡在身體內部時，會釋放出腐蝕性液體，可能在數小時內導致組織和血管燒傷，引發嚴重內部損傷和出血，進而致命。

醫生在替男子檢查陰莖時，才發現他的尿道口已經被灼傷染黑，而手術後更發現該部位已經壞死。醫師取出電池後發現，每顆電池都被「黑色焦油狀物質」包覆，而老翁的尿道更是已大範圍燒傷。

老翁服用了2周的抗生素，並在術後3天出院。然而，他10天後卻再度回到醫院，向醫生表示陰莖腫脹且尿道有分泌物。醫生緊急展開第2次手術，然而切開陰莖後，竟流出大量膿液。醫師這才發現他的陰莖有一段約8公分組織已經壞死，因此隨即將壞死組織與部分連接的尿道切除。

男子患有勃起功能障礙已經3年，如今卻因為自行入珠，導致必須一輩子使用半永久性導尿管排尿，得不償失。由於術後恢復狀況良好，因此醫師在2周後替他移除導尿管，並換成恥骨上膀胱造廔，每4至12周更換一次。

另外，醫師也勸他不要進行全面的陰莖重建手術，因為他的傷勢複雜，預計還需要9個月的恢復時間。醫療團隊在期刊上寫道，「我們認為，這是首起涉及電池的尿道切除案例。」他們也強調，電池插入人體內極度有害。

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