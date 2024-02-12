獨／男展雄風入串珠！「小鳥痛」吞抗生素撐7天　醫：真的GG了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子進行入珠，但沒想到隔天開始，下體疼痛難忍才前往泌尿科求診，醫生這才發現傷口不但發炎，甚至是有化膿「變硬」，醫生趕緊進行手術保住了這名男子的小弟弟，不過取出入珠時，醫生也非常驚訝，男子竟然是入「一串珠」。

▲從男子陰莖取出的串珠。（圖／記者吳奕靖攝）

就在過年之前，一名男子前往泌尿科醫師張美玉的診間求診，他表示自己下體在入珠之後隔天，整個疼痛難忍，張美玉醫師請他脫褲子檢查，這才發現小鳥「代誌大條」，整個腫脹化膿，就醫若是再晚一點點，可能就要被「斷根」，但男子還是堅持要護珠，只是吃了一週的抗生素，還是沒有好轉，這才認命讓張美玉安排手術取珠，而張美玉在切開傷口後赫然發現竟然是「一串珠」。

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▲泌尿科醫師張美玉不建議入珠 。（圖／記者吳奕靖攝）

「過去入珠都是散珠，也就是一顆一顆，但現在竟然是串珠，真的是難以想像」！張美玉說之前也有一名男患者也是聽朋友分享之後，找到一名被稱為「入珠大師」的男子進行入珠，不過他是放7到8顆的散珠，雖然已經裝了2年，期間也沒有發生感染，最後卻因為換了新女友，她覺得在性愛過程當中疼痛很不舒服，苦不堪言，才憤而請男人決定「要珠還是要人」，男子才勉為其難的來到找張美玉醫師取珠。

張美玉強調入珠雖然可以讓陰莖的直徑變粗，不過終究還是異物植入，「這種物材除非有經過檢驗合格，才可以使用，一般泌尿科醫師都不會幫人入珠，而且入珠過程當中，器械是否有完整消毒乾淨，這些都是會造成術後感染的因素」稍一不慎就很有可能會損傷陰莖，所以想靠入珠讓另一半有「特殊感受」，張美玉以女性的角度呼籲，要靠入珠，倒不如可以靠進入角度、體位變換或是使用情趣用品，畢竟入珠過程稍有閃失，可能就得要面臨斷根。

▲泌尿科醫師張美玉。（圖／記者吳奕靖攝）