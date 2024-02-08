買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

▲電動三輪車購入9天即爆炸起火，導致老婦燒燙傷不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉人豪／新北報導

新北市三重區一名50多歲的陳姓男子為孝敬行動不便的8旬老母親，2022年12月在重新橋下向陳姓攤商購入一輛電動三輪車，不料9天後陳男要載老母親出門時，電動三輪車內鋰電池卻突然爆炸起火，造成陳母嚴重燒燙傷，經送醫搶救26天後仍因糖尿病加上傷口感染而宣告不治死亡。新北地方法院依過失致人於死，處陳姓攤商有期徒刑6月，緩刑4年。

檢警調查，陳男2022年12月25日在三重區重新橋下跳蚤市場向66歲的陳姓攤商購入一輛電動三輪車，作為平常載送行動不便的老母親之用，不料購入僅短短9天，隔年1月3日陳男要載母親外出就醫時，才剛啟動三輪車電源，鋰電池就突然爆炸起火，由於火勢猛烈，造成陳男及母親燒傷，另名協助滅火的家人也遭到波及，3人均送醫治療；由於年邁的母親行動不便、事發後下肢有超過20%燒燙傷，且本身患有糖尿病，經住院搶救26天後，仍因傷口嚴重感染，宣告不治死亡。

新北市消防局火調後，研判係電動三輪車鋰電池未經合格檢驗而釀禍；檢警立即循線調查電動車來源，並找上陳姓攤商，同時吊扣多輛電動三輪車。經追查，檢警發現陳姓攤商除在跳蚤市場賣三輪車，同時也在萬華區開設電動自行車行；而陳姓攤商竟從網路平台購買來源不明、未經合格檢驗之鋰電池安裝到電動三輪車上進行販售，導致爆炸起火釀禍。

偵查期間，陳姓攤商坦承確實有賣電動三輪車給被害者一家，但認為死者本身年事已高，且患有慢性病，致死原因不盡然全與事故有關；是後攤商雖與死者家屬達成和解換取部分撤告，但檢方認為陳姓攤商販售來源不明之鋰電池，因此仍依過失致死罪嫌將其起訴。

判決書指出，陳姓攤商透過網站購入來源不明且未經檢驗程序的鋰電池後，即擅自將之安裝於三輪車，陳男購買後給母親使用，行駛中鋰電池不明原因爆炸並快速起火燃燒，導致陳女死亡，新北地方法院依過失致人於死，處有期徒刑6月，緩刑4年，並賠償家屬50萬元。