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社會 社會焦點 保障人權

夫妻進口「4千顆假電池」上網爽賣　日本原廠怒告慘了

▲鄭男、林男、溫男3人購買仿冒電池，轉售在網路上販售。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市林姓男子與王姓妻子從大陸買進4206顆Panasonic商標電池，放在蝦皮購物平台販賣。（示意圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市林姓男子從大陸網站購買國際牌Panasonic商標圖樣電池，並放在蝦皮拍賣網站上販售，王姓妻子則負責包裝出貨，保安警察第二總隊獲報後，持搜索票前往其住處執行搜索，並扣得4206顆仿冒電池。新北地院依違反《商標法》，處夫妻檔拘役各30日，可易科罰金、均緩刑2年。

國際牌「PANASONIC」、「Panasonic」商標圖樣，為日商松下公司向經濟部智慧財產局申請註冊核准登記，而取得商標權商標圖樣，專用於各種電池產品，在商標權專用期間內，未經商標權人同意，不得於同一或類似商品使用相同或近似註冊商標，也不得販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入。

然而，47歲林姓男子卻從2023年3月22日前某日起，向大陸地區購物網站取得仿冒電池後，在蝦皮拍賣網站販售，並由44歲王姓妻子負責包裝出貨，保二警接獲松下公司提告後，持搜索票執行搜索，並在夫妻檔住處扣得仿冒電池計4206顆。

法院審理時，夫妻檔與松下公司以38萬調解成立，法官審酌2人罔顧我國致力於智慧財產權保護規範卻犯案，侵害商標權人權益，並破壞台灣智財權保護國際聲譽，考量2人與松下和解，又無前科，依共同犯《商標法》第97條「透過網路方式販賣侵害商標權商品罪」，各處拘役30日，可易科罰金、均緩刑2年，仿冒電池均沒收。

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