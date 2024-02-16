陸快艇翻覆2死！金門在地釣友曝「態度超囂張」：支持海巡硬起來

▲陸籍快艇時常越界，到金門海域撒網，行徑相當囂張。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

一艘陸籍快艇14日跨越台海界線至金門海域，遭海巡署金馬澎分署要求受檢，未料快艇竟蛇行拒檢，過程中意外翻覆，導致船上4人落海，釀成2人溺斃慘劇。案發後國台辦態度強硬，「強烈譴責台方」；但金門當地釣友則指出，陸籍快艇時常越界，在金門海域撒網，最近時離金門岸邊不到1公里，行徑十分囂張，支持海巡嚴正執法。

海巡署指出，金馬澎分署在14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現1艘陸籍「無船名」快艇越界，海巡人員立刻上前準備驅離，但快艇仍依舊不聽勸，還蛇行逃逸拒檢，因過程中不斷搖擺，導致船隻失控直接翻覆，船上4人全數落海。海巡見狀後立刻上前救援，雖然馬上就將人救起，但其中仍有2人溺斃。

案發後國台辦態度十分強硬，表達強烈譴責，怒斥「民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。」

金門縣長陳福海15日也表達遺憾與哀悼，「對此一突發不幸事件，福海立即指示文良副縣長統籌大陸事務辦公室，針對受傷大陸漁民以及罹難者家屬在後續若有相關出入境需求全力給予人道關懷及行政協助。」

陳福海指出，由於金門與廈門經濟海域相連，彼此間的重要漁場更相互重疊，過去在海上曾多次發生因為捕撈漁獲衍生出的爭執與衝突事件，盼望兩岸有關當局應基於悲天憫人的態度，開啟金廈兩岸漁民生計議題理性和平的務實對談，進而推展出互利共好的契機。

針對這起事件，金門當地釣友則透露，陸籍快艇、漁船行徑十分囂張，越界捕撈、盜採砂石時有所聞，最近時曾闖入離金門岸邊不到1公里的海域，還常與我方海巡玩「躲貓貓」，每到退潮時就會闖進金門海域放網，等到下一流再進來收，繞圈圈給海巡追；釣友指出，去年有人發現大陸漁船的沉網，因此上前偷拉，對方發現後還直接衝進來作勢攻擊，「非常囂張，支持海巡硬起來！」